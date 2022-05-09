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"Нафтогаз" продолжает отключать украинцам газ – где самая сложная ситуация

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 12:31
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Многим украинцам угрожает отключение голубого топлива из-за войны с российскими оккупантами
"Нафтогазу" пришлось отключить некоторых абонентов
"Нафтогазу" пришлось отключить некоторых абонентов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Проблемы в зоне повреждения АО "Донецкоблгаз" становятся все глубже и многие абоненты остались без голубого топлива.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз".

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По их данным, география повреждений неизменна, а Оператор ГТС Украины вынужден отключить одну из газораспределительных станций в области.

В результате этого, без газа остались более полутора тысячи потребителей. Некоторым все же удалось избежать этих проблем. Благодаря ремонту снабжение смогли сохранить для 164 семей.

"Во многих местах сегодня настолько плотный огонь, что обследовать сети невозможно. Сейчас идет подготовка к массовым ремонтам", – отмечает пресс-служба.

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Кроме этого отмечается, что за сутки клиенты "Нафтогаза" увеличили потребление голубого топлива на 5,4%.

Следующий отопительный сезон

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее рассказал, что к следующему отопительному сезону Украине придется искать альтернативные источники энергии.

Также Коболев предлагает подумать о том, как можно сократить потребление голубого топлива. Если это сделать, то украинцы смогут почти полностью закрыть свои нужды газом собственной добычи, а недостающую часть можно докупить.

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Для этого к вопросу должны серьезно подойти местные власти, например, не отапливать лишние помещения или уменьшить нормативы отопления.

"Сегодня" также писали, почему "Нафтогаз" продолжает присылать платежки украинцам с разрушенным жильем и рассказывали, на сколько компания отложила переход на новые платежки.

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