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"Северный поток-2" еще жив: согласится ли Европа на его запуск

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 17:01
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Эксперт рассказал, почему рано окончательно сбрасывать "Северный поток-2" со счетов
Почему Европа может пойти на запуск "Северного потока-2"
Почему Европа может пойти на запуск "Северного потока-2" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европа может пойти на кратковременный запуск российского газопровода "Северный поток-2" в случае остановки транзита через Украину.

Об этом в материале "Сегодня" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

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По его словам, если с транзитом все будет в порядке, то эта труба станет элементом торга между Европой и РФ.

В том случае, если к власти в России придет демократический режим, то замороженный сейчас "Северный поток-2" может выступать козырем в переговорах со стороны Евросоюза.

Это означает, что окончательно сбрасывать со счетов газопровод нельзя.

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Что хочет сделать "Газпром"

Ранее компания заявила, что планирует использовать сухопутную часть газопровода для развития газоснабжения регионов северо-запада России.

Кущ отмечает, что они имеют на это право, но затея абсолютно нерациональная и еще более затратная, чем простой трубы.

Все дело в том, что для обеспечения северо-запада страны с мощностей "Северного потока – 2", который является газопроводом высокого давления, необходимо достроить трубопроводы среднего и низкого давления.

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Это приведет у дополнительным затратам и не позволит агрессору даже "выйти в ноль".

"Сегодня" также писали, как "Газпром" помогал Путину готовить полномасштабную войну и рассказывали, какая страна отчаянно противостоит нефтяному эмбарго и почему.

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