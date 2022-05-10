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Третина газу не дійде до ЄС: Оператор ГТС зупинив транзит блакитного палива

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 19:36
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Дії окупантів призвели до зупинки транзиту газу через одну з важливих компресорних станцій
Окупанти втручаються в роботу газових станцій в Україні
Окупанти втручаються в роботу газових станцій в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На прикордонній компресорній станції "Новопсков" оголосили про настання форс-мажорних обставин. Через це частину газу з РФ не зможуть транспортувати до Європи.

Як повідомив Оператор ГТС України, компресорна станція розміщена в Луганській області, і тепер це тимчасово окупована територія.

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Через "Новопсков" здійснювали транзит майже третини усього обсягу газу з РФ до Євросоюзу. Мовиться про 32,6 млн кубометрів на добу, які прокачували через українські труби.

"Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на цих територіях", – зазначили в компанії.

Окупанти втручаються в роботу системи

Усе через те, що внаслідок воєнної агресії РФ українські території, а разом з ними й газова інфраструктура тепер під тимчасовою окупацією. Відомо, що росіяни:

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  • втручаються в технологічні процеси;
  • змінюють режими роботи об’єктів газотранспортної системи;
  • здійснюють несанкціонований відбір газу з транзитного потоку.

Дії військ РФ поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи. Такі обставини є форс-мажорними, тож через точку з’єднання "Сохранівки" і "Новопскова" більше не прокачуватимуть блакитне паливо.

"Із 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде", – наголосили в компанії.

Умови контракту планують виконати

Щоб виконати транзитні зобов’язання перед європейськими партнерами й не порушувати умов договору, Оператор ГТС пропонує тимчасово перенести потужності на фізичну точку з’єднання "Суджа". Вона міститься на контрольованій Україною території.

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"Компанія неодноразово повідомляла ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані", – резюмував Оператор ГТС.

Українцям відключають газ

Проблеми в зоні пошкодження АТ "Донецькоблгаз" стають дедалі глибшими. Багато абонентів "Нафтогазу" залишилися без блакитного палива. Географія ушкоджень незмінна, але Оператор ГТС України змушений відключити одну з газорозподільних станцій в області.

Внаслідок цього без газу залишилися понад 1500 споживачів. Декому все ж таки вдалося уникнути цих проблем. Завдяки ремонту постачання змогли зберегти для 164 сімей.

"У багатьох місцях сьогодні настільки щільний вогонь, що обстежувати мережі неможливо. Наразі триває підготовка до масових ремонтів", – зазначає пресслужба.

Раніше ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що до наступного опалювального сезону Україні доведеться шукати альтернативні джерела енергії. Водночас компанія тимчасово відклала перехід на нові платіжки.

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