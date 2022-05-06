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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Замінити "Північний потік-1": як українська ГТС може заробити 1,37 млрд доларів

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 18:00
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Європа планує відмовлятися від російського газу, але не всі країни можуть зробити це одномоментно
Українська ГТС достатньо потужна, щоб замінити російські газопроводи
Українська ГТС достатньо потужна, щоб замінити російські газопроводи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щоб позбутися енергетичної залежності від Росії, країни ЄС повинні відключити систему від "Північного потоку-1". Українська ГТС має бути останньою в цьому ланцюжку.

Таку думку озвучив генеральний директор Оператора газотранспортних систем України Сергій Макогон.

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"Вже сьогодні можливо повністю зупинити транзит через "Північний потік-1" без суттєвого впливу на споживачів, а необхідні обсяги тимчасово може транспортувати українська та польська ГТС, що значно посилить безпеку наших газогонів та ослабить позиції Кремля", – зауважив він.

Фахівці підкреслюють, що Європа не може швидко відмовитися від російського газу – цей процес затягнеться на роки. Але вже зараз можна запроваджувати зниження імпорту.

Переорієнтація на Україну

За словами експертки з питань газу Секретаріату Енергетичного Співтовариства Кароліни Чегір, відмова від поставок через "Північний потік-1" не поставить під загрозу безпеку постачання газу.

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"Усі обсяги можна компенсувати через Україну. Враховуючи величезну потужність української мережі, це було б можливим навіть в умовах збільшення імпорту", – підкреслила вона.

ЄС може напряму підтримати українську економіку, для цього достатньо перевести весь імпорт російського газу в українську мережу. Це також слугувало б гарантією безпеки транспортної інфраструктури України.

Журналістка ICIS Аура Сабадус зазначила, що перенаправлення обсягів газу з "Турецького потоку" й "Північного потоку-1" дозволять частково компенсувати збитки, завдані Україні Росією.

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"Україна могла б принаймні транспортувати частину, якщо не всі 55 млрд кубометрів, які щорічно транзитує "Північний потік-1". За такого сценарію Україна могла б заробити 1,37 млрд доларів у якості оплати за транспортування", – додала вона.

Не еквівалент ембарго

Начальник відділу стратегії Оператора ГТС України Олексій Ярошенко пояснив, що обмеження транспортування газу через російську трубу не є еквівалентом часткового або повного ембарго. Це може слугувати лише окремим заходом у рамках санкцій, оскільки "Газпром" матиме можливість збільшення транспортування блакитного палива через Україну.

За його словами, це підвищить важливість української системи як для Європи, так і для Росії і водночас дозволить альтернативним постачальникам мати попит на продукцію. "Газпром" також матиме додаткові фінансові витрати, тож грошей на матеріальну підтримку війни в Україні буде менше.

Майбутнє "Північного потоку-2"

У російському "Газпромі" заявили, що будуть використовувати потужності газопроводу "Північний потік-2" для газифікації північного заходу РФ. Якщо ж Німеччина все-таки сертифікує російський трубопровід, запрацює лише його частина.

Пояснили таке рішення тим, що зараз морський газопровід Росії не використовується. Очікують можливого включення його в роботу не раніше 2028 року. За умови отримання сертифіката, на 100% завантажать лише одну його нитку.

Як розповів "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, ключ від постачання російського блакитного палива в Європу тепер в руках України. Газогін "Ямал – Європа" має низьку пропускну спроможність, а "Північний потік-1"проходить через ті країни, які просто фізично не пустять цей газ у центр Європи.

Український газопровід – це єдиний оптимальний варіант отримання європейськими споживачами російського газу, щоправда, лише в короткостроковій перспективі.

Раніше ми пояснювали, чому "Газпром" вирішив відключити від блакитного палива Польщу та Болгарію та хто є головним конкурентом монополіста.

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