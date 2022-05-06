Заменить "Северный поток-1": как украинская ГТС может заработать 1,37 млрд долларов

Европа планирует отказываться от российского газа, но не все страны могут сделать это сиюминутно

Украинская ГТС достаточно мощна, чтобы заменить российские газопроводы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, страны ЕС должны отключить систему от "Северного потока-1". Украинская ГТС должна быть последней в этой цепочке.

Такое мнение озвучил генеральный директор Оператора газотранспортных систем Украины Сергей Макогон.

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"Уже сегодня можно полностью остановить транзит через "Северный поток-1" без существенного влияния на потребителей, а необходимые объемы временно может транспортировать украинская и польская ГТС, что значительно усилит безопасность наших газопроводов и ослабит позиции Кремля", – заметил он.

Специалисты подчеркивают, что Европа не может быстро отказаться от российского газа – этот процесс затянется на годы. Но уже сейчас можно вводить снижение импорта.

Переориентация на Украину

По словам эксперта Секретариата Энергетического Сообщества Каролины Чегир, отказ от поставок через "Северный поток-1" не поставит под угрозу безопасность поставки газа.

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"Все объемы можно компенсировать через Украину. Учитывая огромную мощность украинской сети, это было бы возможно даже в условиях увеличения импорта", – подчеркнула она.

ЕС может напрямую поддержать украинскую экономику, для этого достаточно перевести весь импорт российского газа в украинскую сеть. Это также служило бы гарантией безопасности транспортной инфраструктуры Украины.

Журналистка ICIS Аура Сабадус отметила, что перенаправление объемов газа из "Турецкого потока" и "Северного потока-1" позволит частично компенсировать ущерб, причиненный Украине Россией.

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"Украина могла бы по крайней мере транспортировать часть, если не все 55 млрд кубометров, которые ежегодно транзитирует "Северный поток-1". При таком сценарии Украина могла бы заработать 1,37 млрд долларов в качестве оплаты за транспортировку", – добавила она.

Не эквивалент эмбарго

Начальник отдела стратегии Оператора ГТС Украины Алексей Ярошенко объяснил, что ограничение транспортировки газа через российскую трубу не является эквивалентом частичного или полного эмбарго. Это может служить лишь отдельной мерой в рамках санкций, поскольку у "Газпрома" будет возможность увеличения транспортировки голубого топлива через Украину.

По его словам, это повысит важность украинской системы как для Европы, так и для России и одновременно позволит альтернативным поставщикам спрос на продукцию. "Газпром" также будет иметь дополнительные финансовые расходы, так что денег на материальную поддержку войны в Украине будет меньше.

Будущее "Северного потока-2"

В российском "Газпроме" заявили, что будут использовать мощности газопровода "Северный поток-2" для газификации северо-запада РФ Если Германия все-таки сертифицирует российский трубопровод, заработает только его часть.

Объяснили это решение тем, что сейчас морской газопровод России не используется. Ожидается возможное включение его в работу не ранее 2028 года. При получении сертификата на 100% загрузят только одну его нить.

Как рассказал "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов, ключ от поставки российского голубого топлива в Европу теперь в руках Украины. Газопровод "Ямал – Европа" имеет низкую пропускную способность, а "Северный поток-1" проходит через те страны, которые просто физически не пустят этот газ в центр Европы.

Украинский газопровод – это единственный оптимальный вариант получения европейскими потребителями российского газа, правда, только в краткосрочной перспективе.

Раньше мы объясняли, почему "Газпром" решил отключить от голубого топлива Польшу и Болгарию и кто является главным конкурентом монополиста.