Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Є кілька варіантів: Оператор ГТС вказав, як найефективніше вдарити по енергетиці РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 19:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія втратить надприбутки і фінансування війни лише за повного енергетичного ембарго
Експерти розповіли, які санкції будуть найдієвішими проти РФ
Експерти розповіли, які санкції будуть найдієвішими проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські та закордонні фахівці наголошують, що найдієвішими санкціями проти Росії є припинення надходжень грошей до бюджету агресора.

Оператор ГТС зібрав думки спеціалістів енергетичного сектору щодо того, які обмеження проти РФ зараз потрібні, щоб припинити війну в Україні.

Реклама

Президентка DiXi Group Олена Павленко наголосила, що до 40% коштів бюджет Росії отримує від продажу нафти й газу. Відтак, агресора слід залишити без міжнародних ринків збуту, а одним з найбільших споживачів залишається ЄС.

"Відмова членів ЄС купувати російську нафту та газ може стати справді одним з найболючіших ударів для російської економіки. Як варіант, ЄС може продовжувати купувати енергоресурси, однак оплату здійснювати через рахунки, до яких Росія б не мала доступу. У майбутньому, коли Україна отримуватиме компенсацію за завдану під час війни шкоду, їх можна спрямувати на розбудову та відновлення", – зауважила Павленко.

Стоп-кран для агресії

За словами президента Центру глобалістики Михайла Гончара, повне енергетичне ембарго може стати своєрідним стоп-краном для агресії РФ. За підсумками 2021 року Росія отримала 253,2 млрд доларів – це:

Реклама
  • 180,1 млрд доларів – від експорту нафти й продуктів її переробки;
  • 55,5 млрд доларів – від продажу природного газу;
  • 17,6 млрд доларів – від експорту вугілля;
  • ще 1 млрд доларів – від збуту електроенергії.

Директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова підкреслила, що газове ембарго є найпотужнішим чинником впливу на політику Росії.

"З усього обсягу газу, який видобувається в РФ, найбільший обсяг для експорту до інших країн (крім ЄС) — близько 14 млрд куб. м скрапленого природного газу. Тому варто не забувати про санкції на LNG-технології, щоб російські компанії не мали доступу до розширення цих потужностей", – зазначила вона.

Бєлькова додала, що варто унеможливити вихід на нові ринки добрив та інших продуктів переробки природного газу. Сховища в Росії наполовину заповнені, тож якщо ресурс не продаватимуть, його не буде куди подіти.

Швидка реакція

Старша журналістка міжнародної аналітичної організації у сфері енергетики ICIS Аура Сабадус підкреслила, що нафтове ембарго матиме найбільшу силу, оскільки лише податкові надходження від її експорту становитимуть 70% російського федерального бюджету. Зупинити продаж нафти з РФ можна у два способи:

Реклама
  • добровільна відмова країн імпортувати російську нафту і диверсифікація джерел постачання;
  • впровадження ембарго для всіх країн ЄС.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон наголосив, що реакція Європи на шантаж з боку Кремля має бути однозначною – швидка відмова від російських енергоносіїв та введення ембарго на їх імпорт.

"Росія минулого року отримала за експорт енергоносіїв майже 260 млрд доларів, а цьогоріч тільки з початку війни вже майже 40 млрд. Ці кошти використовуються на фінансування агресії проти України. ОГТСУ повністю підтримує введення ембарго", – підкреслив Сергій Макогон.

Експерти зазначають, що введення часткового ембарго без посилення позицій України та ЄС може призвести до подальшого зростання цін. У зв’язку з цим "Газпром" може частково або повністю компенсувати втрату обсягів експорту. Щоб цього уникнути, слід ввести обмеження на транспортування блакитного палива маршрутами у власності російського монополіста, насамперед "Північним потоком – 1".

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що британські заводи BP відмовляються навіть від російських молекул у своїх нафтопродуктах. Водночас у "Нафтогазі" пояснили, які показники у платіжках отримуватимуть українці під час дії воєнного стану.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти