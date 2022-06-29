Россия сокращает поставки газа в ЕС с каждым днем – что задумали в Кремле

Эксперт рассказал, что поможет компенсировать поставки российского газа в случае форс-мажора

Россия вполне может полностью остановить поставки газа в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия продолжает сокращать поставки голубого топлива в Европу и ситуация с полным отключением газа уже не кажется такой невероятной и странам стоит к этому готовиться.

Об этом сообщает старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Джеффри Шотт, передает CNBC.

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"Россия уже существенно сократила расходы на газ, поступающий в Германию и через Украину, поэтому закрытие трубопроводов не является немыслимым. Россия также продает часть СПГ в Европу, но не так много", – сказал Джеффри Шотт.

По словам эксперта, полное прекращения поставок голубого топлива приведет к нормированию газа и эти поставки будут частично компенсированы увеличением импорта СПГ, а также:

увеличением поставок из Норвегии;

увеличением поставок из Алжира;

переходом на уголь;

мерами по сохранению.

Запрет импорта российского газа

На фоне российской войны против Украины Сейм Литвы на законодательном уровне запретил импорт газа из РФ с одним нюансом.

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Исключение составляет транзит голубого топлива через Калининградскую область.

Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис заявил, что такое решение не только поможет улучшить надежность в поставках природного газа, но и будет способствовать большей энергетической безопасности Литвы.

"Сегодня" ранее писали, каким образом Украина может предотвратить новый газовый кризис в ЕС и рассказывали, почему страны Европейского Союза пока не готовы к обсуждению ограничений цен на российский газ.