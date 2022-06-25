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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Страх Европы: почему в ЕС не могут решиться на ограничения цен на газ из РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 июня, 13:47
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Рассказываем, почему, несмотря на надвигающийся коллапс, Европа отказывается ограничить цены на поставляемый газ из РФ
Почему Европа не хочет ограничивать цены на российский газ
Почему Европа не хочет ограничивать цены на российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Страны Европейського Союза пока не готовы к обсуждению ограничения цен на российский газ. В ЕС убеждены, что это спровоцирует Россию еще больше ограничить поставки голубого топлива.

Об этом пишет издание TGcom24.

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Так, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, он предлагал коллегам из ЕС обговорить эту тему на внеочередном саммите, но получил отказ.

"Мне сказали, что пока нет выводов экспертов, которые можно было бы обсудить", – сказал Драги.

При этом политик отметил, что при нынешних высоких ценах на газ РФ может поставлять меньше этого энергоресурса и все равно получать большие доходы.

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Марио Драги добавил, что в ЕС планируют вернуться к теме энергетики в октябре 2022 года.

"Нужно действовать быстро, потому что мы видим, как инфляция, которая первоначально во многом была вызвана ценами на энергоресурсы, теперь начинает зависеть и от других факторов. И вся эта проблема охватывает новые производства", – подчеркнул он.

Россия может оставить Европу без газа зимой

О такой возможности предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью Financial Times. Он посоветовал европейским государствам немедленно готовиться к тому, что Россия может внезапно полностью перекрыть поставки газа этой зимой.

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Он отметил, нынешние сокращения поставок голубого топлива направлены на то, чтобы Европа не могла заполнить свои хранилища.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен... Чем ближе к зиме, тем четче становятся намерения России. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния России в зимние месяцы", – сказал глава МЭА.

Ранее мы рассказывали, готова ли Германия к испытанию без российского газа. Также мы писали, каким будет новый отопительный сезон и температура в домах украинцев зимой.

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