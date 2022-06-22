Европа может остаться без газа зимой: какие планы строит Кремль

Рассказываем, что должна сделать Европа, чтобы подготовится к самому критичному сценарию

РФ может внезапно отключить газ Европе зимой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейским государствам посоветовали уже сейчас готовится к тому, что Россия может внезапно полностью перекрыть поставки газа этой зимой.

Об этом предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью Financial Times.

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По его словам, нынешние сокращения поставок голубого топлива направлены на то, чтобы Европа не смогла заполнить свои хранилища.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен... Чем ближе к зиме, тем четче становятся намерения России. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния России в зимние месяцы", – сказал глава МЭА.

Чтобы подготовится к такому критичному сценарию, Фатих Бирол рекомендовал предпринять несколько шагов.

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Во-первых, запустить старые угольные электростанции для экономии газа, а дополнительные выбросы углекислого газа от сжигания угля позже будут компенсированы.

Во-вторых, лучше, по мнению главы МЭА, отсрочить планы по закрытию атомных электростанций, пока их работа считается безопасной.

"Газпром" шантажирует Европу

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что Россия продолжает свой энергетический шантаж и пытается усилить свое влияние.

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Монополист специально сократил поставки в ЕС и аргументирует это отказом европейских компаний платить за голубое топливо рублями, а также проблемами с газопроводом "Северный поток – 1".

По словам Витренко, требование Кремля платить за газ в другой валюте вообще незаконно, поскольку нарушает подписанные ранее соглашения.

"Сегодня" писали, почему Беларусь резко перестала платить России за газ и как "Нафтогаз" движется к полной монополии в Украине.