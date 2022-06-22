Глава "Нафтогаза" Витренко рассказал о кознях "Газпрома" – чем шантажирует компания

Рассказываем, как "Газпром" снова ведет себя недобросовестно с европейскими странами

Витренко рассказал о шантаже “Газпрома” / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" продолжает энергетический шантаж европейских стран и нарушает свои контрактные обязательства.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время пресс-конференции.

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По его словам, монополист сократил поставки газа в Европу, обосновывая это двумя главными причинами:

отказом европейских компаний платить за голубое топливо рублями;

проблемами с газопроводом "Северный поток-1".

Витренко подчеркнул, что требование Кремля оплачивать газ другой валютой незаконная, потому что оно нарушает контрактные обязательства компании.

"Для этого не было никаких предпосылок, кроме одной – "Газпром" таким образом хотел проверить Европу на слабость и коррумпированность, он продолжил действовать дальше и ограничивать поставки", – заявил глава "Нафтогаза".

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А что с "Северным потоком-1"?

Проблема с газопроводом заключается в том, что РФ из-за санкций не могут получить к нему сменную турбину, но и тут "Газпром" повел себя недобросовестно.

"Ведь есть, к примеру украинская ГТС, которая сейчас недозагружена. На точке входа "Суджа" есть много неиспользованной мощности, даже той, которую они уже забронировали, за которую уже заплатили. Это очень яркий пример того, как они шантажируют Европу", – сказал Витренко.

То есть "Газпром" имеет большое количество возможностей, чтобы прокачивать газ в Европу и без "Северного потока-1", но специально не использует их и ограничивает поставки.

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"Нафтогазу" придется докупить голубое топливо

Также на пресс-конференции Витренко заявил, что для успешного прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать определенное количество газа.

Глава НАКа подчеркнул, что Украине требуется запас не менее 15 млрд кубометров газа и по предварительным расчетам, докупить придется 5,8 млрд кубометров голубого топлива, ориентировочной стоимостью 8 млрд долларов.

Этот запас учитывает военные риски в стране, отметил глава компании.

"Сегодня" ранее писали, как Беларусь попала в собственную газовую ловушку и рассказывали, как "Нафтогаз" постепенно движется к полной монополии.