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Беларусь попала в газовую ловушку: почему Минск не может рассчитаться с Кремлем

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 13:43
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Рассказываем, почему Беларусь начала специально задерживать платежи за газ
Беларусь попала в газовую ловушку Кремля
Беларусь попала в газовую ловушку Кремля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Беларусь попала в собственную газовую ловушку из-за потакания Кремлю с формулой оплаты голубого топлива рублями.

Об этом пишет опозиционное издание "Наша Ніва".

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Дело в том, что по контракту с "Газпромом" страна должна была платить за голубое топливо из расчета 128 долларов за тысячу кубометров, в американской валюте для Беларуси эта цена фиксирована.

В политических целях Минск долго добивался перехода на оплату газа в российских рублях по кремлевской схеме и решение было принято после начала полномасштабной войны в Украине.

Однако такое требование Москва выдвинула не только своему сателлиту, но и европейским странам и при этом искусственно подняла курс российского рубля к доллару и евро.

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Сейчас один доллар стоит 56 "деревянных" по официальному курсу, в то время как рыночный курс составлял бы около 80-120 рублей. Комфортный курс для Беларуси составляет 75-80 руб/долл.

"Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш – и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика "Газпрома", – рассказывает осведомленный источник.

Ведь в нынешних условиях за газ пришлось бы отдать больше, чем раньше закладывалось в фиксированный тариф.

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Минск пытается выждать, когда рубль обвалится, или надеется изменить формулу цены.

Замена российскому газу

Тем временем Болгария готовится перейти на полноценные поставки голубого топлива из Азербайджана с 1 июля.

В июне должна завершиться тестовая прокачка газа по интерконнектору Греция – Болгария (IGB) и после этого начнется полноценное снабжение.

Решение было принято после того, как "Газпром" отключил страну от газоснабжения за отказ платить рублями.

После этого в Болгарии заявили, что прекращают любые переговоры и сотрудничество с российским монополистом.

"Сегодня" ранее писали, что российский газовый гигант не забронировал транзитные мощности на следующий месяц и рассказывали, почему компания остановила поставки по "Турецкому потоку".

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