Росія скорочує постачання газу до ЄС з кожним днем – що задумали у Кремлі

Експерт розповів, що допоможе компенсувати постачання російського газу у разі форс-мажору

Росія цілком може повністю зупинити постачання газу до ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія продовжує скорочувати постачання блакитного палива до Європи і ситуація з повним відключенням газу вже не здається такою неймовірною і країнам варто до цього готуватися.

Про це повідомляє старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Джеффрі Шотт, передає CNBC.

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"Росія вже суттєво скоротила витрати на газ, що надходить до Німеччини та через Україну, тому закриття трубопроводів не є немислимим. Росія також продає частину ЗПГ до Європи, але не так багато", – сказав Джеффрі Шотт.

За словами експерта, повне припинення постачання блакитного палива призведе до нормування газу і ці поставки будуть частково компенсовані збільшенням імпорту ЗПГ, а також:

збільшенням постачання з Норвегії;

збільшенням постачання з Алжиру;

переходом на вугілля;

заходами щодо збереження.

Заборона імпорту російського газу

На тлі російської війни проти України Сейм Литви на законодавчому рівні заборонив імпорт газу з РФ з одним нюансом.

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Виняток становить транзит блакитного палива через Калінінградську область.

Міністр енергетики країни Дайнюс Крейвіс заявив, що таке рішення не лише допоможе покращити надійність у постачанні природного газу, а й сприятиме більшій енергетичній безпеці Литви.

"Сьогодні" раніше писали, яким чином Україна може запобігти новій газовій кризі в ЄС і розповідали, чому країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмежень цін на російський газ.