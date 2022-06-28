Ляпас РФ на законодавчому рівні: в Литві ухвалили зміни щодо газу

Розповідаємо, які зміни до законодавства щодо російського газу ухвалив литовський Сейм

Литва заборонила російський газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейські країни одна за одною розробляють плани для відмови від російського газу. На тлі агресії Російської Федерації Сейм Литви на законодавчому рівні заборонив імпорт газу РФ. Однак є нюанс.

Про це рішення повідомляє видання Delfi.

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Які умови тепер для газу агресора

У вівторок, 28 червня, Сейм 123 голосами "за" ухвалив рішення про поправки до законодавства, і постановив: заборонити імпорт російського газу. Виключення становить транзит ресурсу через Калінінградську область.

"Згідно з новим законом газотранспортна система країни та термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) компанії Klaipedos nafta будуть доступні лише постачальникам з країн, які не становлять загрози національній безпеці, за винятком постачальників, які транспортують газ транзитом до Калінінграда", – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Дайнюс Крейвіс заявив, що таке рішення не лише допоможе покращити надійність у постачанні блакитного палива, а й сприятиме кращій безпеці Литви.

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Ще у березні компанія Klaipedos nafta зупинила прийом поставок ресурсів від компаній, що належать російським підсанкційним олігархам. Також Литва відмовилась від поставок газу трубопроводом від "Газпрому".

"Наразі російський газ продовжує транспортуватися транзитом через Литву до Калінінграда, але у відмінному від звичайного технічному режимі, що забезпечує лише передачу кількості газу, необхідного для транзиту",– зауважили у виданні.

Україна може захистити ЄС від газової кризи

Раніше ми розповідали, що Україна готова стати надійним партнером Європи цієї зими і забезпечити стале газопостачання під час опалювального сезону.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може надати ЄС свої підземні сховища газу, які є найбільшими в Європі. При цьому за нормами Європарламенту ці сховища мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року.

Також ми писали, чому країни Європейського Союзу поки не готові до обговорення про обмеження цін на російський газ.

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