Пощечина РФ на законодательном уровне: в Литве приняли изменения насчет газа

Рассказываем, какие изменения в законодательство по российскому газу принял литовский Сейм

Литва запретила российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейские страны одна за другой разрабатывают планы для отказа от российского газа. На фоне агрессии Российской Федерации Сейм Литвы на законодательном уровне запретил импорт газа РФ. Однако есть нюанс.

Об этом решении сообщает издание Delfi.

Реклама

Какие условия теперь для газа агрессора

Во вторник, 28 июня, Сейм 123 голосами "за" принял решение о поправках к законодательству, и постановил: запретить импорт российского газа. Исключение составляет транзит ресурса через Калининградскую область.

"Согласно новому закону газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград", – говорится в сообщении.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что такое решение не только поможет улучшить надежность в поставках голубого топлива, но и будет способствовать лучшей безопасности Литвы.

Реклама

Еще в марте компания Klaipedos nafta остановила прием поставок ресурсов от компаний, принадлежащих российским подсанкционным олигархам. Также Литва отказалась от поставок газа по трубопроводу от "Газпрома".

"В настоящее время российский газ продолжает транспортироваться транзитом через Литву в Калининград, но в отличном от обычного техническом режиме, что обеспечивает лишь передачу количества газа, необходимого для транзита", – отметили в издании.

Украина может защитить ЕС от газового кризиса

Раньше мы рассказывали, что Украина готова стать надежным партнером Европы этой зимой и обеспечить устойчивое газоснабжение во время отопительного сезона.

Реклама

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина может предоставить ЕС свои подземные хранилища газа, являющиеся крупнейшими в Европе. При этом по нормам Европарламента эти хранилища должны быть заполнены на 80% к 1 ноября 2022 года.

Также мы писали, почему страны Европейского Союза пока не готовы к обсуждению ограничений цен на российский газ.

Читайте и наш материал о том, почему в Германии объявили режим тревоги, и почему это связано с полномасштабной войной РФ против Украины.