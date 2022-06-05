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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Прощай, Россия: как ЕС добивается независимости от российского газа

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июня, 16:37
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Рассказываем, как будет справляться Европа без российского газа
В ЕС придумали план, который поможет отказаться от российского газа
В ЕС придумали план, который поможет отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС уже разработал план по отказу от сжиженного газа из России. Ожидается, что Европа будет покупать топливо у США и Катара.

Об этом рассказал в эфире телеканала Europe 1/CNews еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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Чиновник отметил, что сейчас страны Европы импортируют из России 155 млрд кубометров в год. Но новый план ЕС предусматривает, что:

  • ЕС будет импортировать 50 млрд импорта сжиженного природного газа из США или Катара;
  • еще 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров.

"Перезапуск угольных электростанций также рассматривается как вариант", – отметил еврокомиссар.

При этом Тьерри Бретон уверен, что российский диктатор Владимир Путин использует газ, чтобы разделить Европу и добавил, что что Франция должна восстановить свою "автономию" как можно скорее.

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"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", – сказал он.

Болгария отказалась от России

Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским "Газпромом" по поставкам природного газа. Действующий контракт должен был закончиться в конце 2022 года, однако Россия в одностороннем порядке остановила поставки из-за отказа Болгарии оплачивать голубое топливо рублями.

Такое решение было принято именно потому внезапное и, кстати, противозаконное отключение, поскольку требование Кремля об оплате рублями противоречит контрактам.

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Ранее мы рассказывали, каким еще странам российский "Газпром" перекрыл поставки газа, и писали, Польша решила не ждать до конца года и расторгнуть контракт на поставку газа с российским монополистом.

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