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Россия больше не нужна: ЕС нашел нового поставщика газа

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 11:55
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Соглашение между представителями ЕС и новым поставщиком уже находится на финальном этапе
Сделка поможет частично избавиться от зависимости от агрессора
Сделка поможет частично избавиться от зависимости от агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС договаривается с Египтом о поставках сжиженного газа из Израиля. К концу июня соглашение уже может быть подписано. Произойдет это, вероятно, во время визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Каир.

Об этом информирует Bloomberg.

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В соглашении прописано, что сжижать природный газ перед отправкой в ЕС будут на перерабатывающих заводах Египта.

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