Росія більше не потрібна: ЄС знайшов нового постачальника газу

ЄС домовляється з Єгиптом про постачання зрідженого газу з Ізраїлю. До кінця червня угода вже може бути підписана. Відбудеться це, ймовірно, під час візиту президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн до Каїра.

Про це інформує Bloomberg.

В угоді прописано, що зріджувати природний газ перед відправкою до ЄС будуть на переробних заводах Єгипту.

"Пропонована угода з Єгиптом наголошує на вирішальній ролі країни у забезпеченні як продовольчої, так і енергетичної безпеки після вторгнення Росії в Україну", – зазначає видання.

Лідери ЄС з-поміж усього наголосили також на постачанні не лише природного газу, необхідного для заміни російського викопного палива, але й зеленого водню найближчими роками.

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В чому проблеми угоди?

ЄС також висловив побоювання щодо впливу таких нових угод на клімат, особливо щодо викидів метану, які можуть бути у 80 разів потужнішими, ніж викиди вуглекислого газу протягом двох десятиліть.

Алжир, ще одна країна, з якої ЄС хоче отримати газ, має гігантське газове родовище, з якого вже майже чотири десятиліття витікає метан.

Болгарія повністю розриває звʼязки з Росією

Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом" щодо поставок природного газу. Чинний контракт мав закінчитися наприкінці 2022 року, однак Росія в односторонньому порядку зупинила постачання через відмову Болгарії оплачувати блакитне паливо рублями.

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Таке рішення було ухвалено саме через це раптове і, до речі, протизаконне відключення, оскільки вимога Кремля про оплату рублями суперечить контрактам.

"Якщо ми зараз підпишемо контракт із "Газпромом" і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – наголосив віцепрем'єр-міністр країни Асен Василєв.

За його словами, "Газпром" остаточно довів свою ненадійність і до того ж в деяких країн платежі в євро та доларах приймають, а в деяких ні.

Нагадаємо, не лише Болгарія вирішила відмовитися від послуг компанії країни-агресора. Польща наприкінці травня заявила, що достроково розриває контракт з монополістом і не буде чекати його закінчення у цьому році.

Раніше ми розповідали, кому ще "Газпром" перекрив постачання.