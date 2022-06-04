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Росія більше не потрібна: ЄС знайшов нового постачальника газу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 червня, 11:55
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Угода між представниками ЄС та новим постачальником вже знаходиться на фінальному етапі
Угода допоможе частково позбутися залежності від агресора
Угода допоможе частково позбутися залежності від агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС домовляється з Єгиптом про постачання зрідженого газу з Ізраїлю. До кінця червня угода вже може бути підписана. Відбудеться це, ймовірно, під час візиту президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн до Каїра.

Про це інформує Bloomberg.

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В угоді прописано, що зріджувати природний газ перед відправкою до ЄС будуть на переробних заводах Єгипту.

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