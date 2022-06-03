"Газпром" довів свою ненадійність: яка країна повністю розриває зв'язки з компанією

Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом" щодо поставок природного газу.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр країни Асен Василєв, пише Euractiv.
Посадовець нагадав, що чинний контракт мав закінчитися наприкінці 2022 року, однак Росія в односторонньому порядку зупинила постачання через відмову Болгарії оплачувати блакитне паливо рублями.
"Болгарія більше ніколи не вестиме переговорів із "Газпромом" щодо постачань", – сказав Василєв.
Так віце-прем’єр відповів на запитання представника проросійської націоналістичної партії "Възраждане" про те, коли уряд відновить переговори з російським монополістом.
Таке рішення було ухвалено саме через це раптове і, до речі, протизаконне відключення, оскільки вимога Кремля про оплату рублями суперечить контрактам.
"Якщо ми зараз підпишемо контракт із "Газпромом" і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – наголосив Василєв.
За його словами, "Газпром" остаточно довів свою ненадійність і до того ж в деяких країн платежі в євро та доларах приймають, а в деяких ні.
Без російського газу країна не змерзне, оскільки вже з 1 липня 2022 року почне отримувати блакитне паливо з Азербайджану і це, ймовірно, призведе до ще більшого зниження ціни на нього.
З "Газпромом" розривають контракт достроково
Не лише Болгарія вирішила відмовитися від послуг компанії країни-агресора. Польща наприкінці травня заявила, що достроково розриває контракт з монополістом і не буде чекати його закінчення у цьому році.
Цій країні холод теж не загрожує, оскільки вона має альтернативні шляхи поставок, наприклад, через термінал для зрідженого газу в Свиноуйсьці, а також магістральний газопровід між Литвою та Польщею.
Тим часом польська національна газова компанія PGNiG розповіла, що її ПСГ заповнені на близько 80%, а також з кожним днем потепління знижується попит на газ.
"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з акціями кремлівського монополіста, і розповідали, кому ще "Газпром" перекрив постачання.