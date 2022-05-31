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"Газпром" перекрыл поставки еще двум странам – мстит за отказ платить в рублях

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 20:26
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После неудачного шантажа путинским приспешникам остается лишь молча пакостить
Еще две компании стали жертвами схем "Газпрома"
Еще две компании стали жертвами схем "Газпрома" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 июня "Газпром" оставит без газа еще двух европейских операторов – датскую компанию Orsted Salg&Service и немецкую Shell Energy Europe Limited.

Как сообщили в пресс-службе российского монополиста, обе компании отказались платить за полученный газ в рублях.

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Поскольку на 31 мая ни одна из них не перечислила средства за апрель в Газпромбанк по новой схеме Кремля, их предупредили о прекращении поставок газа с 1 июня. Ограничения будут действовать до осуществления выплат по "установленному порядку".

Месть Нидерландам

Недавно "Газпром" полностью остановил поставки природного газа в Нидерланды. Все потому, что компания GasTerra не изъявила желания платить за голубое топливо "деревянной" валютой.

"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны производиться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были вовремя проинформированы", – заявили в "Газпроме".

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Большинство стран Европы не признают требования пропутинской компании из РФ, поскольку они нарушают условия действующих контрактов. Не поддались шантажу Польша, Болгария, Финляндия и Дания, которым уже перекрыли газовый вентиль.

В то же время планы европейских подразделений "Газпрома" противоположны поведению главного офиса. Компании планируют сделать ребрендинг, чтобы покупатели за рубежом не ассоциировали их с Россией, поскольку сейчас крупные игроки отказываются торговать с ними.

В частности, в Великобритании "дочь" "Газпрома" – Gazprom Energy – начали бойкотировать клиенты, поэтому государственные органы пытались разорвать с ней все связи. Но национализация обойдется стране слишком дорого, от этой идеи пришлось отказаться. Теперь "дочка" хочет сменить название на GM&T, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

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Кто согласился на новую схему

Без новой рублевой платежной системы Кремль мог бы обойтись, но Путину важно показать влияние на ЕС. Схема подразумевает, что иностранные покупатели открывают два счета в российском Газпромбанке – один валютный, другой рублевый. Фактически оплату будут осуществлять в долларах или евро, но финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли, и только после этого платеж будет зачислен.

Большинство газовых операторов не согласились на шантаж России, однако показательные представления "Газпрома" с отключением поставок "вражеским" странам заставили нескольких из них передумать. Западные журналисты насчитали десять компаний, заявления которых прямо или косвенно указывают на возможное открытие рублевых счетов:

  • венгерская MVM (платит в евро, но контракты разрешают "альтернативную валюту");
  • немецкая VNG (переводит евро на счет, но заявляет, что перерасчет в рубли "не вызовет затруднений");
  • немецкая RWE (готова к оплате в евро и "открыла соответствующий счет");
  • немецкая Uniper (имеет счет в Газпромбанке, будет платить в евро, но по новой схеме);
  • французская Engie (ведет переговоры с "Газпромом" и "сделала необходимые шаги, чтобы выполнять платежные обязательства);
  • итальянская Eni (открыто заявила об открытии счетов в евро и рублях в Газпромбанке);
  • австрийская OMV(ввела "платежный процесс в соответствии с санкциями");
  • чешская ČEZ (заявила, что "совершила платеж в евро");
  • словацкая SPP (заплатила в апреле за газ в евро);
  • словенская Geoplin ("согласовала с российским партнером порядок оплаты").

В то же время страны Европы всячески пытаются избавиться от энергетической зависимости от РФ, в частности планируют построить газопровод между Испанией и Италией. А Польша решила не ждать до конца года и расторгнуть контракт на поставку газа с российским "Газпромом".

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