Очередные махинации "Газпрома"? Через Украину в ЕС продолжают транспортировать газ

Газовый монополист из России транспортирует голубое топливо к европейским потребителям

В Европе продолжают покупать и платить за российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 29 мая, в российском "Газпроме" заявили о продолжении поставок газа в ЕС через Украину.

Как сообщает Reuters, подают голубое топливо через пункт входа в Судже.

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По состоянию на 29 мая объем транзита достигает 44,1 млн кубометров газа. Для сравнения, накануне прокачивали 43,96 млн кубометров ресурса, то есть заметна небольшая тенденция к росту.

В то же время через другую большую точку входа "Сохрановка" оператор из РФ якобы не может поставлять газ из-за отклоненной заявки со стороны Украины.

Оккупация станций

Еще в начале мая Оператор ГТС Украины заявил, что российские оккупационные войска захватывают украинские газоизмерительные станции. О форс-мажорных обстоятельствах заявили на пограничной компрессорной станции "Новопсков" в Луганской области, а через нее подавали почти треть от всего объема газа в ЕС.

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Ежесуточно объемы транзита составляли 32,6 млн кубометров газа. Поскольку украинский оператор не может больше контролировать станции на временно оккупированных территориях, поставки голубого топлива через них были приостановлены. Известно, что 11 мая транзит российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" сократился до нуля.

По информации ОГТС Украины, российские захватчики вмешиваются в технологические процессы на станциях, изменяют режимы работы объектов газотранспортной системы и производят несанкционированный отбор газа из транзитного потока.

Очередная жертва "Газпрома"

Недавно российский монополист заявил о прекращении поставки газа в Болгарию. Такова реакция агрессора на вероятный отказ страны от ресурсов из РФ до конца 2022 года.

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По словам премьера Болгарии Кирилла Петкова, "Газпром" угрожает перекрыть ресурс, поскольку страна также не хочет поддаваться на шантаж Кремля и платить за газ рублями. При оплате не в долларах или евро, европейские операторы нарушают условия действующих контрактов.

Постепенно все большее число стран понимают угрозу от российских энергоносителей и отказываются от них. Полностью независимой от газа из РФ стала Польша, досрочно расторгшая контракт на его поставку и перед этим отказавшаяся осуществлять оплату за ресурс в рублях.

Польская национальная газовая компания PGNiG заявила, что ее подземное хранилище заполнено почти на 80%, а спрос на газ падает с приближением лета. Страна также имеет альтернативные пути поставки, например через терминал для сжиженного газа в Свиноуйсце и магистральный газопровод с Литвой.

Ранее "Газпром" заявил, что больше не будет прокачивать газ по трубопроводу "Ямал – Европа" через Польшу. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что это был один из способов повлиять на Европу. В то же время некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе.