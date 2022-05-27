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"Газпром" нашел новую жертву – кому и чем угрожает кремлевская компания

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 11:43
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Рассказываем, чем угрожает кремлевский монополист еще одной европейской стране
"Газпром" взялся за старые методы шантажа
"Газпром" взялся за старые методы шантажа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

До конца 2022 года Болгария может полностью отказаться от российских энергоносителей и будет иметь более зеленую экономику, однако российский "Газпром" заявляет о прекращении поставок голубого топлива уже с 27 мая.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Actualno.

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"Газпром" же угрожает повернуть газовый вентиль из-за того, что Болгария отказалась выполнять противозаконное требование Кремля платить за голубое топливо рублями, которое нарушает условия контрактов.

"После анализа, проведенного государственной компанией "Булгаргаз" и Болгарским энергетическим холдингом (БЭХ), было установлено, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии", — заявили в болгарском Минэнергетики.

С "Газпромом" разрывают контракт досрочно

Ранее решение стать полностью независимыми от кровавых ресурсов РФ приняли поляки.

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Страна решила не дожидаться окончания действия контракта и разорвала его 23 мая. Кроме этого, Польша категорически отказалась платить за газ рублями по требованию Кремля.

Польская национальная газовая компания PGNiG ранее заявила, что ее подземное хранилище заполнено почти на 80%, а спрос на газ падает с приближением лета.

Страна не останется без этого ресурса, поскольку у них есть альтернативные пути поставок, например, через терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце. Также Польша соединена с Литвой новым магистральным газопроводом.

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"Сегодня" ранее писали, как "Газпром" пытается выжить в Европе и рассказывали, кто подает в суд на кремлевскую компанию.

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