"Газпром" не хочет ассоциироваться с РФ – как компания пытается выжить в Европе

Рассказываем, как "Газпром" пытается выжить в условиях бойкота российских энергоресурсов

"Газпром" пытается скрыться под ребрендингом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Подразделение российского "Газпрома", которое отвечает за розничные продажи хочет сделать ребрендинг своих структур в Европе, чтобы покупатели не ассоциировали их с Россией.

Об этом сообщает Financial Times.

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"Gazprom Energy столкнулся с неизбежным крахом в марте, поскольку компании уклонялись от новых контрактов", – объясняют эксперты.

Большие проблемы у российской компании возникли в Великобритании, где Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd был крупнейшим поставщиком природного газа в стране.

"Дочь" "Газпрома" начали бойкотировать клиенты и британские государственные органы пытались разорвать с ней все связи.

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Однако национализацию пришлось отложить, поскольку она бы обошлась Британии примерно в 4 млрд фунтов стерлингов. Теперь подразделение "Газпрома" хочет сменить название на GM&T.

"Рассматривается тонкий ребрендинг названия GM&T, чтобы увеличить свои шансы на выживание", – пишет Financial Times.

С "Газпромом" досрочно разрывают контракт

Польша решила не дожидаться конца года и расторгнуть контракт на поставки газа с российским "Газпромом".

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Кроме этого, поляки отказались открывать счета в рублях по требованию Кремля, а польская национальная газовая компания PGNiG сообщила, что ее газовое хранилище заполнено почти на 80%.

Стоит учесть тот момент, что чем ближе лето, тем ниже спрос на природный газ.

В любом случае, Польша без газа не останется, ведь страна имеет альтернативные источники поставок голубого топлива, через терминал для его приема в Свиноуйсьце, а также магистральный газопровод с Литвой.

"Сегодня" ранее писали, как "Газпром" помогал Путину готовить вторжение в Украину и рассказывали, кто подает в суд на кремлевскую компанию и за что.