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"Газпром" остался за бортом: какая страна ЕС досрочно разрывает газовый контракт

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 11:30
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Рассказываем, откуда страна будет брать голубое топливо без импорта из Российской Федерации
От поставок "Газпрома" отказалась еще одна страна
От поставок "Газпрома" отказалась еще одна страна / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша решила досрочно расторгнуть контракт на поставки газа с российским "Газпромом" и отказалась открывать счета в рублях, как того требует Кремль.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

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"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут", – написал Ермак.

Ранее польская национальная газовая компания PGNiG заявила, что ее хранилище заполнено почти на 80%, а чем ближе лето, тем ниже спрос на газ.

Также у страны есть альтернативные пути поставок, например, через терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также магистральный газопровод между Литвой и Польшей.

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Независимость от РФ

С 22 мая Литва остановила импорт электричества из России, теперь страна не зависит ни от одного энергоресурса агрессора, в том числе – от нефти и газа.

Потребителей электроэнергии будут обеспечивать за счет местного производства и импорта из Швеции, Польши и Латвии.

Кстати, от российского газа Литва полностью отказалась одной из первых. Сначала решение принимали отдельные компании, а 3 апреля премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что страна больше "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа".

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"Сегодня" ранее писали, какой скандал назревает между "Нафтогазом" и "Газпромом", и рассказывали, как кремлевская компания готовила почву для вторжения в Украину.

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