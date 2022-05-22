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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ни газа, ни нефти, ни электроэнергии: Литва стала независимой от российских энергоресурсов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 мая, 11:08
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Потребности страны в электроэнергии отныне будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта из стран ЕС
Россиийские энергоресурсы больше не нужны Литве
Россиийские энергоресурсы больше не нужны Литве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Литва с 22 мая остановила импорт электричества из Росии, так как единственный оператор биржи электроэнергии Nord Pool прекратил торговлю российскими энергоресурсом от своего единственного импортера в Балтийских странах – "Интер РАО".

Об этом сообщает местное издание LRT.

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Литва будет обеспечивать потребителей электроэнергией за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, импорт из этих стран в 2021 году составил в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии. В то же время закупки российской электроэнергии в последние годы постоянно снижались.

Литва первой среди стран ЕС отказалась от российского газа

После того, как Кремль начал кровопролитную войну в Украине, многие литовские компании начали отказываться от импорта российской нефти и природного газа. А 3 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Литва больше "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа".

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"Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", – отметила она.

Кроме того, отказаться от поставок газа из страны-агрессора решила Польша. Решение должно вступить в силу с 2023 года – после завершения действующего контракта.

Австралия решила больше не покупать российский газ, отказаться от нефти и ввести ограничения на другие товары из РФ.

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Также Германия и Норвегия заявляли о переговорах по строительству водородного трубопровода для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей.

Ранее мы рассказывали о запуске газопровода GIPL между Польшей и Литвой, и писали, сможет РФ полностью прекратить транзит газа через Украину.

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