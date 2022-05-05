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Между Польшей и Литвой заработал газопровод: что это значит для России

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5 мая, 12:48
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Польша и Литва соединили свои газопроводы в одну трубу
В Европе заработал новый газопровод
В Европе заработал новый газопровод / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Газопровод GIPL для обеспечения энергонезависимости стран Балтийского региона заработал между Польшей и Литвой.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

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"Впервые в истории стран, после длительного периода подключения GIPL, по газопроводу идет газ", – сказано в сообщении.

По словам гендиректора Amber Grid Нямунаса Бикнюса, с помощью нового газопровода энергонезависимой станет не только Прибалтика, но и Финляндия.

"Газ сегодня транспортируется по нему в Польшу, однако в зависимости от потребностей может идти в обоих направлениях. Надежная инфраструктура смычки обеспечит возможность постоянного обмена природным газом", – сказал Бикнюс.

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Через газопровод GIPL можно прокачивать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 млрд кубических метров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд – в год).

Евросоюз сближается с Африкой

В Европейском Союзе хотят активнее сотрудничать с африканскими странами, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Внешняя энергетическая стратегия стран ЕС подразумевает, что Европа сможет экспортировать сжиженный природный газ (LNG) из Нигерии, Анголы и Сенегала.

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Также ожидается, что ЕС увеличит поставки трубопроводного газа не из России на 10 млрд кубометров.

Ранее мы рассказывали, кому российский "Газпром" сделает хуже отключением газа Польше и Болгарии и кто является главным конкурентом компании.

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