Між Польщею та Литвою запрацював газопровід: що це означає для Росії

Газопровід GIPL для забезпечення енергонезалежності країн Балтійського регіону, запрацював між Польщею та Литвою.
Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid.
"Вперше в історії країн, після тривалого періоду підключення GIPL, газопроводом йде газ", – йдеться у повідомленні.
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За словами гендиректора Amber Grid Нямунаса Бікнюса, за допомогою нового газопроводу енергонезалежними стане не лише Прибалтика, а й Фінляндія.
"Газ сьогодні транспортується ним до Польщі, проте залежно від потреб може йти в обох напрямках. Надійна інфраструктура смички забезпечить можливість постійного обміну природним газом", – сказав Бікнюс.
Через газопровід GIPL можна прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі. (2 млрд кубічних метрів на рік) та 217 тисяч кубометрів на годину у напрямку Литви (1,9 млрд – на рік).
Євросоюз зближується з Африкою
У Європейському Союзі хочуть активніше співпрацювати з африканськими країнами, щоб позбавитися залежності від російського газу.
Зовнішня енергетична стратегія країн ЄС має на увазі, що Європа зможе експортувати скраплений природний газ (LNG) з Нігерії, Анголи та Сенегалу.
Також очікується, що ЄС збільшить постачання трубопровідного газу не з Росії на 10 млрд. кубометрів.
Раніше ми розповідали, кому російську Газпром" зробить гіршим відключенням газу Польщі та Болгарії та хто є головним конкурентом компанії.