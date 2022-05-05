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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Між Польщею та Литвою запрацював газопровід: що це означає для Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 травня, 12:48
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Польща та Литва з'єднали свої газопроводи в одну трубу
У Європі запрацював новий газопровід
У Європі запрацював новий газопровід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Газопровід GIPL для забезпечення енергонезалежності країн Балтійського регіону, запрацював між Польщею та Литвою.

Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid.

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"Вперше в історії країн, після тривалого періоду підключення GIPL, газопроводом йде газ", – йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора Amber Grid Нямунаса Бікнюса, за допомогою нового газопроводу енергонезалежними стане не лише Прибалтика, а й Фінляндія.

"Газ сьогодні транспортується ним до Польщі, проте залежно від потреб може йти в обох напрямках. Надійна інфраструктура смички забезпечить можливість постійного обміну природним газом", – сказав Бікнюс.

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Через газопровід GIPL можна прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі. (2 млрд кубічних метрів на рік) та 217 тисяч кубометрів на годину у напрямку Литви (1,9 млрд – на рік).

Євросоюз зближується з Африкою

У Європейському Союзі хочуть активніше співпрацювати з африканськими країнами, щоб позбавитися залежності від російського газу.

Зовнішня енергетична стратегія країн ЄС має на увазі, що Європа зможе експортувати скраплений природний газ (LNG) з Нігерії, Анголи та Сенегалу.

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Також очікується, що ЄС збільшить постачання трубопровідного газу не з Росії на 10 млрд. кубометрів.

Раніше ми розповідали, кому російську Газпром" зробить гіршим відключенням газу Польщі та Болгарії та хто є головним конкурентом компанії.

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