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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Когда Европа полностью откажется от российской нефти — названы сроки

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 17:01
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Рассказываем о возможных сценариях эмбарго, позволяющих отказаться от российских энергоресурсов в кратчайшие сроки
Сценариев отказа существует несколько
Сценариев отказа существует несколько / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сроки отказа Европы от российских энергоресурсов называют разные. Колеблются они в пределах 1-8 лет.

Об этом рассказывает Kosatka.Media, собравшая несколько главных сценариев эмбарго.

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Одни говорят, что ЕС может отказаться от энергоресурсов агрессора в течение года, но этот сценарий слишком радикален, другие утверждают, что хватит 2, 5 или 8 лет. Рассмотрим подробно последние три.

Отказ в течение двух лет

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в конце марта сказал, что ЕС сможет отказаться от поставок российских энергоресурсом (в этом случае газа) через 2 года. Конкретные детали не назвал. По словам Борреля, большую роль в замене российских углеводородов может сыграть Ближний Восток. Также будут способствовать сокращению потребления газа зеленые проекты.

Еврокомиссия (это "правительство" ЕС) предложила план REPowerEU, предусматривающий замену 2/3 российского газа (100 млрд м3) уже к концу 2022 года. Проект основан на двух направлениях:

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  • диверсификация поставок и привлечение возобновляемых источников газа;
  • переход к чистой энергии (установка миллионов солнечных панелей на крышах домов, предприятий и фермерских хозяйств, удвоение скорости установки тепловых насосов, ускорение процедуры выдачи разрешений).

Отказ за 5 лет

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин заявил, что Евросоюзу потребуется не менее 5 лет.

Полное лишение зависимости наступит в Европе не раньше 2027 года, как показывает анализ всех возможностей. Пока до конца 2022 года ЕС может сократить импорт газа из России наполовину, если серьезно приступит к делу, а не на 2/3 или 3/4, как провозглашают одобренные Еврокомиссией планы, – написал эксперт в колонке для The Insider.

Отказ за 8 лет

Международное энергетическое агентство предложило план по сокращению зависимости ЕС от газа к 2030 году. Он содержит 10 пунктов, которые в краткосрочной перспективе позволят сократить импорт на 80 млрд куб.

  1. Отсутствие новых контрактов на поставку газа в Россию. Эффект: отказ от контрактов с РФ по схеме "бери или плати".
  2. Заменить российское снабжение газом из альтернативных источников. Эффект: около 30 млрд м. куб. дополнительных поставок газа из нероссийских источников.
  3. Ввести минимальные обязательства по хранению газа для повышения устойчивости рынка. Эффект: возрастет устойчивость газовой системы (однако увеличится спрос на газ, что способствует высоким ценам).
  4. Ускорить развертывание новых ветровых и солнечных проектов. Эффект: дополнительные 35 ТВт-часов производства новых ВИЭ в течение 2023 года, сверх ожидаемого роста от этих источников, снизят потребление газа на 6 млрд м. куб.
  5. Максимально увеличить производство электроэнергии из существующих управляемых источников с низким уровнем выбросов: биоэнергия и ядерная энергия. Эффект: дополнительное производство электроэнергии на 70 ТВт-ч из существующих источников с низким уровнем выбросов, сокращение использования газа для производства электроэнергии на 13 млрд куб.
  6. Принять краткосрочные меры по защите уязвимых потребителей электроэнергии от высоких цен. Эффект: снижение счетов за электроэнергию для потребителей, даже если цены на газ высокие; высвобождается до 200 млрд евро для смягчения влияния на уязвимые группы (за счет налогов на сверхприбыли энергетических компаний).
  7. Ускорить замену газовых котлов тепловыми насосами. Эффект: сокращение использования газа для отопления на 2 млрд м. куб. в год.
  8. Ускорить повышение энергоэффективности зданий и индустрии. Эффект: сокращение потребления газа для отопления почти на 2 млрд м. куб. в год, уменьшение счетов за электроэнергию.
  9. Поощрять потребителей снижать температуру в домах с помощью термостатов. Эффект: снижение температуры термостата для отопления зданий на 1°C снизит потребность в газе примерно на 10 млрд куб. в год.
  10. Прилагать больше усилий по диверсификации и обезуглеводнению источников энергии, обеспечивающих гибкость энергосистемы в периоды пиковых и сезонных нагрузок. Эффект: толчок к инновациям может со временем ослабить тесную связь между поставками природного газа и электроэнергетической безопасностью Европы.

Прямое снижение зависимости от российского газа около 53 млрд куб. в год, а дополнительно временный переход с газа на уголь или мазут может снизить потребность в газе для производства электроэнергии примерно на 28 млрд м. куб. в год.

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Как Россия будет обходить санкции?

По словам директора Фонда энергетического развития РФ Сергея Пикина, власти рассматривают возможность и дальше торговать нефтью путем изменения флага танкера.

"На самом деле вопрос изменения маршрутов и направления транспортировки — это прежде всего вопрос флага. У России своих танкеров нет, но как показывает практика, никакие санкции никогда не останавливают собственников морских судов, и они без проблем будут оказывать услуги перевозки российской нефти", – говорит он.

Еще один вариант — разбавлять российскую нефть нефтью других сортов. По такому принципу работает компания Shell: она и дальше покупает сырье из РФ и смешивает с нефтью других сортов, получая пресловутую "латвийскую смесь". Вероятно, один из ключей к решению проблемы — это появление аналогов, например — "турецкой смеси".

Напомним, что Россия закрыла данные о добыче и экспорте нефти и газа. Объясняется это тем, что такая информация была использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников.

Раньше мы писали, что происходит с экспортом черного золота из РФ.

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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
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Венгрия Венгрия
25%
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Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
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Австрия Австрия
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