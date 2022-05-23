"Газпром" залишився за бортом: яка країна ЄС достроково розриває газовий контракт

Розповідаємо, звідки країна братиме блакитне паливо без імпорту із Російської Федерації

Від постачання "Газпрому" відмовилася ще одна країна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща вирішила достроково розірвати контракт на постачання газу з російським "Газпромом" і відмовилася відкривати рахунки в рублях, як того вимагає Кремль.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

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"У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть на його завершення. Платити за енергоресурс у рублях на вимогу Росії поляки не будуть", – написав Єрмак.

Раніше польська національна газова компанія PGNiG заявила, що її сховище заповнено майже на 80%, а що ближче літо, то нижчий попит на газ.

Також країна має альтернативні шляхи поставок, наприклад, через термінал для зрідженого газу в Свиноусті, а також магістральний газопровід між Литвою та Польщею.

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Незалежність від РФ

З 22 травня Литва зупинила імпорт електрики з Росії, тепер країна не залежить від жодного енергоресурсу агресора, у тому числі – від нафти та газу.

Споживачів електроенергією забезпечуватимуть за рахунок місцевого виробництва та імпорту зі Швеції, Польщі та Латвії.

До речі, від російського газу Литва повністю відмовилася від однієї з перших. Спочатку рішення приймали окремі компанії, а 3 квітня прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте повідомила, що країна більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".

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"Сьогодні" раніше писали, який скандал назріває між "Нафтогазом" та "Газпромом" та розповідали, як кремлівська компанія готувала ґрунт для вторгнення в Україну.