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"Газпром" закрутив цінову спіраль: яку роль монополіст зіграв у війні Кремля

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 травня, 16:40
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Експерт розповів, чого чекати від кремлівського улюбленця найближчим часом
"Газпром" вже не зможе шантажувати Європу
"Газпром" вже не зможе шантажувати Європу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російського монополіста "Газпром" часто звинувачують у газовому шантажі та навмисному зростанні цін на блакитне паливо. Наприклад, взимку 2021/2022 років компанія вперто не погоджувалася постачати на спотовий ринок більше ресурсів, хоча мала таку можливість.

Таким чином, звичайні коливання ціни перетворилися на справжню газову кризу і не на жарт налякали європейців.

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Про те, які плани насправді переслідував "Газпром" і чи може він їх повторити, "Сегодня" запитали у економіста та фінансового аналітика Олексія Куща.

За його словами, у "Газпрому" справді була мета підготувати певну подушку для вторгнення та підвищити ціни на газ.

"Газпром" справді виконував усі свої довгострокові та середньострокові контракти, єдине, чого він не робив, це не збільшував пропозицію газу на спотовому ринку. За допомогою збільшення пропозиції він міг збити спотові ціни в Європі, але цього не робив", – розповідає Кущ.

Аналітик вважає, що за рахунок дефіциту ресурсів "Газпром" закручував цінову спіраль. Це було створено по-перше для того, щоб збільшити ціни на газ, по-друге, щоб змусити країни переходити на його довгострокові контракти і, по-третє, це був елемент політичного шантажу напередодні війни.

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Четвертий момент дуже важливий, таким чином Газпром намагався висушити європейські газові сховища напередодні війни з Україною. Щоб Європа почувалася дуже невпевнено і це могло б відстрочити прийняття санкційного пакету", – наголошує експерт.

План не спрацював?

На щастя, за словами економіста, план "Газпрому" провалився на 90%.

"Росія розраховувала на те, що реакція Європи буде дуже млявою, що вони бояться замерзнути. Але вибираючи між замерзнути та бути вбитими, природно вони обирають перше", – зазначив Олексій Кущ.

Однак, якби європейські сховища були б повнішими, санкційний пакет був би дещо ефективнішим, але це малоймовірно.

На сьогоднішній день ситуація абсолютно однозначна. геополітичний больовий поріг пройде і назад повернення немає. Це означає, що новий газовий шантаж РФ, швидше за все, не вдасться.

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"Сьогодні" раніше писали, як Україна може змусити Угорщину схвалити нафтове ембарго і розповідали, хто подає на "Газпром" до суду новий позов.

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