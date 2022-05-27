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"Газпром" знайшов нову жертву – кому і чим загрожує кремлівська компанія

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 11:43
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Розповідаємо, чим загрожує кремлівський монополіст ще одній європейській країні
"Газпром" взявся за старі методи шантажу
"Газпром" взявся за старі методи шантажу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

До кінця 2022 року Болгарія може повністю відмовитися від російських енергоносіїв і матиме зеленішу економіку, проте російський "Газпром" заявляє про припинення постачання блакитного палива вже з 27 травня.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Actualno.

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"Газпром" загрожує повернути газовий вентиль через те, що Болгарія відмовилася виконувати протизаконну вимогу Кремля платити за блакитне паливо рублями, що порушує умови контрактів.

"Після аналізу, проведеного державною компанією "Булгаргаз" та Болгарським енергетичним холдингом (БЕХ), було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією, не відповідає чинному контракту до кінця цього року і створює значні ризики для Болгарії", – заявили у болгарському Міненергетики.

З "Газпромом" розривають контракт достроково

Раніше рішення стати повністю незалежними від кривавих ресурсів РФ ухвалили поляки.

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Країна вирішила не чекати закінчення дії контракту та розірвала його 23 травня. Крім цього, Польща категорично відмовилася платити за газ рублями на вимогу Кремля.

Польська національна газова компанія PGNiG раніше заявила, що її підземне сховище заповнено майже на 80%, а попит на газ падає з наближенням літа.

Країна не залишиться без цього ресурсу, оскільки вони мають альтернативні шляхи поставок, наприклад, через термінал для зрідженого газу в Свиноуйсьце. Також Польща з'єднана з Литвою новим магістральним газопроводом.

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"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" намагається вижити у Європі та розповідали, хто подає до суду на кремлівську компанію.

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