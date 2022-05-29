Чергові махінації "Газпрому"? Через Україну до ЄС продовжують транспортувати газ

Газовий монополіст із Росії транспортує блакитне паливо до європейських споживачів

У Європі продовжують купувати й платити за російський газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У неділю, 29 травня, у російському "Газпромі" заявили про продовження постачання газу до ЄС через Україну.

Як повідомляє Reuters, подають блакитне паливо через пункт входу в Суджі.

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Станом на 29 травня, об’єм транзиту сягає 44,1 млн кубометрів газу. Для порівняння, напередодні постачали 43,96 млн кубометрів ресурсу, тобто помітна невелика тенденція до зростання.

Водночас через іншу велику точку входу "Сохранівка" оператор з РФ нібито не може постачати газ через відхилену заявку з боку України.

Окупація станцій

Ще на початку травня Оператор ГТС України заявив, що російські окупаційні війська захоплюють українські газовимірювальні станції. Про форс-мажорні обставини заявили на прикордонній компресорній станції "Новопсков" у Луганській області, а через неї подавали майже третину від усього обсягу газу в ЄС.

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Щодоби об’єми транзиту становили 32,6 млн кубометрів газу. Оскільки український оператор не може більше контролювати станції на тимчасово окупованих територіях, постачання блакитного палива через них призупинили. Відомо, що 11 травня транзит російського газу через Україну в пункті пропуску "Сохранівка" впав до нуля.

За інформацією ОГТС України, російські загарбники втручаються в технологічні процеси на станціях, змінюють режими роботи об’єктів газотранспортної системи та здійснюють несанкціонований відбір газу з транзитного потоку.

Чергова жертва "Газпрому"

Нещодавно російський монополіст заявив про припинення постачання газу в Болгарію. Такою стала реакція агресора на ймовірну відмову країни від ресурсів з РФ до кінця 2022 року.

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За словами прем’єра Болгарії Кирила Пєткова, "Газпром" погрожує перекрити ресурс, оскільки країна також не хоче піддаватися на шантаж Кремля та платити за газ рублями. При оплаті не в доларах або євро, європейські оператори порушують умови чинних контрактів.

Поступово все більше країн розуміють загрозу від російських енергоносіїв та відмовляють від них. Повністю незалежною від газу з РФ стала Польща, яка достроково розірвала контракт на його постачання і перед цим відмовилася здійснювати оплату за ресурс в рублях.

Польська національна газова компанія PGNiG раніше заявила, що її підземне сховище заповнено майже на 80%, а попит на газ падає з наближенням літа. Країна також має альтернативні шляхи постачання, наприклад, через термінал для зрідженого газу в Свіноуйсьце і магістральний газопровід з Литвою.

Раніше "Газпром" заявив, що більше не прокачуватиме газ по трубопроводу "Ямал – Європа" через Польщу. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко переконаний, що це був один зі способів вплинути на Європу. Водночас деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою.