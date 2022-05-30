"Газпром" снова в пролете: кто отказался выполнять условия компании

Крупнейшая энергетическая компания Дании под названием Ørsted категорически отказалась выполнять требования "Газпрома" по оплате за природный газ рублями и продолжить платить по контрактам в евро.
Об этом рассказала пресс-служба компании.
"У нас нет никаких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно сообщали "Газпром Экспорт", что не будем этого делать. Конечный срок платежа – 31 мая, и Ørsted будет продолжать платить в евро", – говорится в сообщении.
В Дании не исключают, что "Газпром Экспорт" может остановить поставки по действующему контракту, однако это будет считаться нарушением со стороны России. Даже в таком случае, страна имеет альтернативные источники поставки и готова к любому развитию событий.
"У нас есть емкости для хранения газа в Дании и Германии, которые сейчас заполняются", – отметили в Ørsted.
Помощь Украине
Также датская компания подчеркнула, что возможность прекращения поставок российского газа не повлияет на поддержку Украины и Ørsted пообещала всю чистую прибыль за 2022 год после хеджирования и вычета налога на контракт с "Газпром Экспорт" передать на гуманитарную помощь нашей стране.
Угрозы "Газпрома"
Болгария заявила о готовности полностью отказаться от российского газа и других энергоносителей до конца 2022 года, однако российский "Газпром" заявляет о прекращении поставок голубого топлива уже с мая.
По словам премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, "Газпром" угрожает повернуть газовый вентиль из-за того, что Болгария отказалась выполнять противозаконное требование Кремля платить за голубое топливо рублями, поскольку оно не отвечает требованиям контрактов.
"Сегодня" раньше писали, кто расторг контракт с "Газпромом" досрочно и рассказывали, как компания пытается скрыть свои русские корни в Европе.