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"Газпром" снова в пролете: кто отказался выполнять условия компании

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 17:56
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"Газпрому" отказала еще одна страна
"Газпрому" отказала еще одна страна / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая энергетическая компания Дании под названием Ørsted категорически отказалась выполнять требования "Газпрома" по оплате за природный газ рублями и продолжить платить по контрактам в евро.

Об этом рассказала пресс-служба компании.

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"У нас нет никаких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно сообщали "Газпром Экспорт", что не будем этого делать. Конечный срок платежа – 31 мая, и Ørsted будет продолжать платить в евро", – говорится в сообщении.

В Дании не исключают, что "Газпром Экспорт" может остановить поставки по действующему контракту, однако это будет считаться нарушением со стороны России. Даже в таком случае, страна имеет альтернативные источники поставки и готова к любому развитию событий.

"У нас есть емкости для хранения газа в Дании и Германии, которые сейчас заполняются", – отметили в Ørsted.

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Также датская компания подчеркнула, что возможность прекращения поставок российского газа не повлияет на поддержку Украины и Ørsted пообещала всю чистую прибыль за 2022 год после хеджирования и вычета налога на контракт с "Газпром Экспорт" передать на гуманитарную помощь нашей стране.

Угрозы "Газпрома"

Болгария заявила о готовности полностью отказаться от российского газа и других энергоносителей до конца 2022 года, однако российский "Газпром" заявляет о прекращении поставок голубого топлива уже с мая.

По словам премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, "Газпром" угрожает повернуть газовый вентиль из-за того, что Болгария отказалась выполнять противозаконное требование Кремля платить за голубое топливо рублями, поскольку оно не отвечает требованиям контрактов.

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"Сегодня" раньше писали, кто расторг контракт с "Газпромом" досрочно и рассказывали, как компания пытается скрыть свои русские корни в Европе.

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