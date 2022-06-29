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"Газпром" знову викрили на брехні – як компанія поглиблює кризу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 14:50
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Розповідаємо, яка компанія викрила російського монополіста на маніпуляціях
"Газпром" викрила у брехні німецька компанія
"Газпром" викрила у брехні німецька компанія / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німецька компанія Siemens спростувала заяви російського "Газпрому" про те, що саме несвоєчасне обслуговування турбін, які вийшли з ладу, є причиною скорочення поставок голубого палива до ФРН.

Про це повідомляє місцеве видання Süddeutsche Zeitung.

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За словами головного виконавчого директора Siemens Energy Джо Кезера, проблема не в техніці, а лежить у політичній площині.

"Дуже зручно залучати до цієї справи компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б настільки сильного скорочення потоку газу", — зазначив він.

Що заявляв "Газпром"?

Раніше російський "Газпром" заявив про те, що істотно скоротив поставки газу через німецьку компанію Siemens.

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У компанії запевняли, що їм довелося скоротити поставки з планових 167 млн кубометрів газу на добу до 67 млн кубометрів, оскільки Siemens не повернула газоперекачувальні агрегати, які перебували на ремонті, через санкції.

Що буде з німцями цієї зими?

У Німеччині цієї зими чекають серйозні випробування, якщо постачання російського газу залишаться на такому ж низькому рівні, як зараз.

Експерти не виключають, що доведеться закрити деякі підприємства і цілі галузі через нестачу блакитного палива.

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Міністр економіки ФРН Роберт Хабек навіть вважає, що усі німці стануть біднішими і багато хто залізе в борги, щоб оплачувати рахунки за дорогий газ.

Раніше ми писали, що відбувається з акціями монополіста, і розповідали, чому "Газпром" раптово зупинив поставки палива через газопровід "Турецький потік".

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