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Россия больше не главный поставщик газа в ЕС: кто бросил вызов Кремлю

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 09:55
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В Кремле продолжают шантажировать Европу газом, но, кажется, что страны ЕС уже нашли выход из положения
"Газпром" сокращает поставки голубого топлива в ЕС
"Газпром" сокращает поставки голубого топлива в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия сокращает поставки газа в Европу, что позволило США впервые в истории стать главным поставщиком природного газа для стран Европы.

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

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Поставки газа в ЕС
Поставки газа в ЕС

По его словам, сейчас объемы поставок голубого топлива из Соединенных Штатов Америки даже выше, чем из страны-агрессора.

"Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России. Падение российского предложения требует усилий по снижению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к суровой зиме", – говорится в его сообщении.

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Европа без российского газа

Ситуация с полным отключением газа уже не кажется такой невероятной, поэтому странам уже нужно готовиться к такому риску.

При этом Евросоюз может полностью заменить газ из России за три года. Из-за отказа от голубого топлива в первую очередь пострадают Чехия, Венгрия и Словакия.

В менее уязвимом положении в случае прекращения поставок газа окажутся Болгария, Латвия, Словения, Хорватия и Эстония — у стран есть план по альтернативным поставкам.

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"Сегодня" ранее уже писали о резком пике акций газовой компании из России, и рассказывали, как Россия влияет на рост цен на газ в Европе.

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