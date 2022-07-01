Россия больше не главный поставщик газа в ЕС: кто бросил вызов Кремлю

Россия сокращает поставки газа в Европу, что позволило США впервые в истории стать главным поставщиком природного газа для стран Европы.
Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
По его словам, сейчас объемы поставок голубого топлива из Соединенных Штатов Америки даже выше, чем из страны-агрессора.
"Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России. Падение российского предложения требует усилий по снижению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к суровой зиме", – говорится в его сообщении.
Европа без российского газа
Ситуация с полным отключением газа уже не кажется такой невероятной, поэтому странам уже нужно готовиться к такому риску.
При этом Евросоюз может полностью заменить газ из России за три года. Из-за отказа от голубого топлива в первую очередь пострадают Чехия, Венгрия и Словакия.
В менее уязвимом положении в случае прекращения поставок газа окажутся Болгария, Латвия, Словения, Хорватия и Эстония — у стран есть план по альтернативным поставкам.
"Сегодня" ранее уже писали о резком пике акций газовой компании из России, и рассказывали, как Россия влияет на рост цен на газ в Европе.