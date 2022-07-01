Росія більше не є головним постачальником газу в ЄС: хто кинув виклик Кремлю

У Кремлі продовжують шантажувати Європу газом, але, здається, що країни ЄС вже знайшли вихід із ситуації

"Газпром" скорочує постачання блакитного палива до ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія скорочує постачання газу до Європи, що дозволило США вперше в історії стати головним постачальником блакитного палива для країн ЄС.

Про це повідомив у своєму мікроблозі на Twitter виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

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Постачання газу в ЄС

За його словами, зараз обсяги постачання блакитного палива зі Сполучених Штатів Америки навіть вищі, ніж з країни-агресора.

"Нещодавнє різке скорочення Росією постачання природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через ЗПГ зі США, ніж трубопроводом з Росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зниження попиту в ЄС, щоб підготуватися до суворої зими", – йдеться у його повідомленні.

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Європа без російського газу

Ситуація з повним відключенням газу вже не здається такою неймовірною, тому країнам уже потрібно готуватися до такого ризику.

При цьому Євросоюз може повністю замінити газ з Росії за три роки. Через відмову від блакитного палива насамперед постраждають Чехія, Угорщина та Словаччина.

У менш уразливому становищі у разі припинення постачання газу виявляться Болгарія, Латвія, Словенія, Хорватія та Естонія — країни мають план щодо альтернативних постачань.

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"Сьогодні" раніше вже писали про різкий пік акцій газової компанії з Росії, і розповідали, як Росія впливає на зростання цін на газ у Європі.