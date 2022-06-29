Позбутися РФ: коли ЄС назавжди відмовиться від російського газу

Росія скорочує постачання газу до Європи і ситуація, коли РФ повністю зупинить прокачування блакитного палива, вже не здається неймовірною

Як Європейський Союз упорається без російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад три роки знадобиться Європі, щоб повністю відмовитися від російського газу. Якщо ж РФ вирішить різко зупинити подачу блакитного палива, то через такі дії найбільше постраждають Чехія, Угорщина та Словаччина.

Про це сказано у звіті рейтингового агентства Fitch.

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Так, щоб відшкодувати постачання російського газу, Євросоюзу знадобиться близько трьох років. При цьому у доповіді наголошується, що повне припинення постачання – це не базовий сценарій.

Росія продовжує шантажувати світову спільноту та скорочує постачання газу до Європи. Наприклад, у квітні 2022 року було скорочено постачання російського газу до Польщі та Болгарії. А вже влітку "Газпром" скоротив потоки блакитного палива до Німеччини та Італії.

"Повне та раптове припинення постачання газу до ЄС з Росії не є базовим сценарієм Fitch. Однак це ризик", – йдеться у повідомленні.

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Тому ситуація, коли агресор повністю відключить блакитне паливо, вже не здається неймовірною. Фахівці вважають, що найбільшим країнам уже зараз потрібно готуватися до повної зупинки поставок із РФ.

Зазначається. що трохи менші проблеми виникнуть у таких країн, як:

Болгарія;

Латвія;

Словенія;

Хорватія;

Естонія.

Пояснюється це тим, що влада цих країн уже розробила альтернативний план постачання, на випадок, якщо Росія перекриє трубу і припинить постачання блакитного палива населенню.

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Врятувати Європу може Україна

Україна готова стати надійним партнером Європи цієї зими та забезпечити стійке газопостачання під час опалювального сезону.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, країни ЄС, якщо буде така необхідність, зможуть скористатися нашими підземними сховищами газу, які є найбільшими у Європі.

Раніше ми розповідали, яка європейська країна на законодавчому рівні відмовилася від російського газу через війну в Україні. Також "Сьогодні" писали, як Росія може втратити частину газопроводу "Північний потік – 2 ".