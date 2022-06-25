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Україна допоможе Німеччині уникнути енергетичної кризи — як саме

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 червня, 10:55
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Від цієї пропозиції отримає користь як Німеччина, так і Україна
Україна пропонує Німеччині своєрідну взаємодопомогу
Україна пропонує Німеччині своєрідну взаємодопомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українське Міненерго пропонує Німеччині постачати електрику з вітчизняних АЕС.

Таку пропозицію озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко на тлі енергетичної кризи, з якою зіткнулася Німеччина після скорочення імпорту з РФ, передає Wirtschaftswoche.

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За його словами, Україна та Німеччина можуть отримати користь від енергетичної системи, розташованої в різних часових і кліматичних поясах.

"Різниця в часі між нашими країнами становить одну годину, а це означає, що піки споживання електроенергії в двох країнах також відрізняються на одну годину. Це збільшує ліквідність ринку та дозволяє Німеччині купувати українську електроенергію дешевше, коли попит на неї падає або коли є значний надлишок зеленої енергії", – зауважив Галущенко.

Натомість Україна могла б купувати німецьку вітрову енергію в періоди, коли на нашому ринку є надлишки.

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Режим тривоги у Німеччині

Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек оголосив про запровадження в Німеччині другого рівня аварійного плану.

Перший етап аварійного плану, або так званий режим тривоги, ввели в Німеччині ще наприкінці березня. Їх вводять на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. А зараз, за словами Габека, поставки з Росії блакитного палива весь час скорочуються, а ціни на нього все ще дуже високі.

"Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їх подальшого підвищення", – наголосив Габек.

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Міністр додав, що вважає скорочення поставок з РФ "економічним нападом" на Німеччину.

Як "Сьогодні" вже писали, Німеччина почала зменшувати використання газу в промисловості та пришвидшеними темпами заповнює сховища.

Раніше ми розповідали, як війна з "Газпромом" вплине на життя кожного німця.

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