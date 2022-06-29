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Избавиться от РФ: когда ЕС навсегда откажется от российского газа

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 11:27
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Россия сокращает поставки газа в Европу и ситуация, когда РФ полностью остановит прокачку голубого топлива, уже не кажется из ряда вон выходящей
Как Европейский Союз справится без российского газа
Как Европейский Союз справится без российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более трех лет понадобится Европе, чтобы полностью отказаться от российского газа. Если же РФ решит резко остановить подачу голубого топлива, то из-за таких действий больше всех пострадают Чехия, Венгрия и Словакия.

Об этом сказано в отчете рейтингового агентства Fitch.

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Так, чтобы возместить поставки российского газа Евросоюзу понадобится около трех лет. При этом в докладе отмечается, что полное прекращение поставок — это не базовый сценарий.

Россия продолжает шантажировать мировое сообщество и сокращает поставки газа в Европу. в Например, апреле 2022 года были сокращены поставки российкого газа в Польшу и Болгарию. А уже летом "Газпром" сократил потоки голубого топлива в Германию и Италию.

"Полное и внезапное прекращение поставок газа в ЕС из России не является базовым сценарием Fitch. Однако это риск", – говорится в сообщении.

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Поэтому ситуация, при которой агрессор полностью отключит голубое топливо, уже не кажется невероятной. Специалисты считают, что крупнейшим странам уже сейчас нужно готовиться к полной остановке поставок из РФ.

Отмечается. что чуть меньшие проблемы возникнут у таких стран, как:

  • Болгария
  • Латвия
  • Словения
  • Хорватия
  • Эстония.

Объясняется это тем, что власти этих стран уже разработали альтернативный план поставок, на случай если Россия перекроет трубу и прекратит поставки голубого топлива населению.

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Спасти Европу может Украина

Украина готова стать надежным партнером Европы этой зимой и обеспечить устойчивое газоснабжение во время отопительного сезона.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, страны ЕС, если будет такая необходимость, смогут воспользоваться нашими подземными хранилища газа, которые являются крупнейшими в Европе.

Ранее мы рассказывали, какая европейская страна на законодательном уровне отказалась от российского газа из-за войны в Украине. Также "Сегодня" писали, как Россия может потерять часть газопровода "Северный поток – 2".

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