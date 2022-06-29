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Воєнна логіка Кремля: як РФ впливає на зростання цін на газ у Європі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 18:00
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Ціни на природний газ у Європі формуються не тільки під впливом чинників глобального характеру
Шантаж "Газпрому" розпочався давно й поступово темпи зростали
Шантаж "Газпрому" розпочався давно й поступово темпи зростали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало об’єктивних глобальних чинників впливають на ціноутворення в Європі, особливо коли мова йде про природний газ.

Як зауважив президент Центру глобалістики Михайло Гончар, свою лепту в зростання вартості ресурсу внесла Росія, яка використовує газ і трубопроводи як зброю, передає Оператор ГТС України.

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Експерт підкреслив, що в поведінці "Газпрому" домінує воєнна логіка, задана Кремлем. Зростання газових цін та систематичне переривання постачань з боку монополіста має на меті створити енергетичну кризу. Як наслідок, у РФ сподіваються на зняття санкцій та запуск "Північного потоку – 2".

Домінуючим постачальником газу в Європу є саме Росія, що робить європейський ринок та споживачів вразливими до ворожих зловживань та маніпуляцій. Водночас політику "осушення" ринку ЄС "Газпром" розпочав ще з 2021 року і продовжує донині.

"Втрата значних обсягів газу на ринку та невизначеність миттєво викликає ескалацію ціни. Високі ціни закономірно призводять до зниження темпів зростання світового споживання газу", – пояснив Михайло Гончар.

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Західні аналітики прогнозують падіння споживання газу до 6%. В Україні через війну, зменшення видобутку, зруйновану інфраструктуру та зменшення попиту загальне споживання знизиться на 28%, до 21 млрд кубометрів.

Історія шантажу

Начальник управління роботи з замовниками "Оператора ГТС України" Андрій Прокоф’єв погоджується, що дії Кремля напряму впливають на ціни на газ. Прослідкувати це можна історично – шантаж "Газпрому" почався ще восени 2021 року.

Спеціаліст зазначив, що у вересні минулого року російський монополіст перестав продавати газ на своїй платформі з прив’язкою до спотових цін з постачання на 2022 рік. Потім – припинив бронювати додаткові потужності на транзит через Україну та майже припинив транзит через Польщу.

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Зараз "Газпром" знизив обсяги перекачування ресурсу через Україну ще більше й використовує заброньовані потужності на 30-40%. Водночас штучно зменшує обсяги, що йдуть через "Північний потік".

"Все це призводить до зростання ціни на газ, що ускладнює підготовку до зими в країнах ЄС та підвищує ризики сталого проходження наступного опалювального сезону", – зауважив Прокоф’єв.

Експерт додав, що мінімізувати неминучу кризу можливо. Для цього потрібно переходити на інші джерела енергії – вугілля, атомні станції, інші альтернативи. Не зайвим буде економити витрати ресурсів, наприклад, зменшувати граничну температуру в приміщеннях взимку.

Допоможе також збільшення рівня поєднаності між газотранспортними системами країн ЄС та України. Це дозволить гнучко реагувати на зміни попиту та зробити можливим транспортуванням природного газу будь-якими маршрутами.

"Сьогодні" раніше писали, що російський "Газпром" вкотре викрили на брехні, а також розповідали, чому клієнти "Нафтогазу" отримали дві платіжки.

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