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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Газпром" теряет позиции: акции российского монополиста стремительно летят ко дну

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 12:12
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Рассказываем о ситуации с акциями российской компании и что на нее влияет
Монополист решил не выплачивать дивиденды за 2021 год
Монополист решил не выплачивать дивиденды за 2021 год / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 30 июня акции газовой компании из России начали резкое пике, и на это есть веская причина.

По данным Investing, еще утром одну акцию "Газпрома" можно было приобрести за 304,93 рубля, а по состоянию на 11 часов стоимость упала ориентировочно на 30% – до 207,9 рубля.

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Впоследствии цена немного выровнялась, так что на бирже акции российского монополиста продают по 226,68 рублей. Но, учитывая тенденции, в ближайшее время им вряд ли удастся вернуть предыдущую высокую позицию.

Что привело к падению?

Местные медиа отмечают, что обвал акций является реакцией рынка на решение годового собрания акционеров в РФ, решивших не выплачивать дивиденды за 2021 год. Как только стало известно о такой ситуации, на Московской бирже акции "Газпрома" упали с позиции 310,82 рубля за штуку до 207,9 рубля.

Руководство российской компании объяснило, что дивиденды по результатам 2021 года выплачивать "нецелесообразно". Монополист планирует сосредоточиться на инвестиционных программах и подготовке к отопительному сезону.

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Интересно, что ранее "Газпром" обещал выплатить дивиденды – по 52,53 рубля за одну акцию. По итогам 2021 года компания должна направить на это в общей сложности 1,24 триллиона рублей. Сумма должна была стать рекордной за весь период существования "Газпрома" и российского фондового рынка дивидендов.

Уставный капитал российского "Газпрома" состоит из 23,67 млрд обыкновенных акций. Более 50% акций контролирует Кремль – 38,37% напрямую, еще 10,97% – через компанию "Роснефтегаз" и 0,89% – через "Росгазификацию".

Европа может остаться без газа

В Международном энергетическом агентстве предупредили европейцев о сложном отопительном сезоне 2022-2023 года. Им посоветовали уже сейчас готовиться к зиме и к тому, что Россия может внезапно полностью перекрыть поставки газа.

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Специалисты уже давно поняли, как Кремль шантажирует страны Европы энергоресурсами. Недавние сокращения снабжения голубым топливом направлены на то, чтобы европейцы не могли заполнить свои хранилища и как следует подготовиться к холодам.

Эксперты прогнозируют, что РФ вполне может полностью отключить газ в самый ответственный момент. Мол, чем ближе к зиме, тем четче становятся планы агрессора.

Если хранилища в Европе не будут до конца заполнены ресурсом, Кремль получит дополнительные рычаги влияния на власть ведущих стран, чтобы извлечь выгоду на политической арене.

"Сегодня" раньше рассказывали о том, как Россия влияет на рост цен на газ в Европе, а также писали, что транзит российского голубого топлива могут остановить мгновенно.

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