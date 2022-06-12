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Спасение для тяжелой техники: глава Оператора ГТС указал на альтернативу дизелю и бензину

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 18:25
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Для автобусов, грузовиков и спецтранспорта есть приличная замена дефицитному топливу
Если украинцы могут пересесть на электрокары, то тяжелой технике все еще нужно топливо
Если украинцы могут пересесть на электрокары, то тяжелой технике все еще нужно топливо / Фото: Оператор ГТС Украины, Коллаж: Сегодня

В условиях нехватки бензина и дизеля, безумных очередей на украинских заправках владельцы тяжелой техники и автобусов могут перейти на альтернативу.

Как рассказал директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, в качестве моторного топлива можно использовать сжатый метан.

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По его словам, работники ОГТСУ активно использовали метан при осаде агрессором и на пике топливного кризиса. Газовые сети есть почти в каждом поселке и городе Украины, так что заправку метаном можно организовать во всех регионах. По всей стране расположены несколько сотен автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

"Во время оккупации и осады для Сум и других городов Украины только метан оставался единственным доступным видом моторного топлива, потому что он снабжается трубами, а не бензовозами", – объяснил Макогон.

Руководитель Оператора ГТС Украины отметил, что сжатый метан может ослабить топливный кризис. Укравтогаз уже запустил в работу почти все АГНКС.

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Поддержка государства

Сергей Макогон добавил, что государство поддерживает использование авто на сжатом метане, в частности, продолжает программу компенсации расходов на установку газобаллонного оборудования через налоговую скидку.

"Нефтегаз" и Укравтогаз должны зафиксировать стоимость метана на уровне до 35 грн на компрессорных станциях. На бирже метан продают по 29 грн за кубометр, что дешевле бензина.

В Верховной Раде также приняли законопроекты №3477 и №3476, предусматривающие освобождение от налогообложения ввоза на газ. А установить ГБО на метане можно как на бензиновые, так и дизельные автомобили.

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Отказ от импорта газа

Раньше голова Оператора ГТС Украины рассказал, как страна может отказаться от импорта газа. Можно воспользоваться примером Дании и перейти на зеленую энергетику, в частности производство биометана.

Биометан – это экологический ресурс, биогаз, который доводят до качества метана. У нас есть потенциал для его производства. За 10 лет можно выйти на показатель до 8 млрд. кубометров в год, а за 2 года – на 0,5 млрд. кубометров биогаза.

По словам Сергея Макогона, налаживание собственной добычи газа в перспективе позволит стране полностью отказаться от импорта голубого топлива. Биогаз производят на основе отходов животных ферм, сточных вод и органики на мусорных полигонах. По свойствам его вполне можно использовать для удовлетворения потребностей в отоплении или приготовлении пищи.

"Сегодня" также писали, как эксглава "Нафтогаза" Коболев предлагает уменьшить потребление газа в Украине, а также как российско-украинская война влияет на стоимость нефтепродуктов в США.

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