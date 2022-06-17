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Франция больше не получает российский газ по трубопроводу – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 13:02
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Рассказываем, что думает французский оператор газотранспортной сети о внезапном прекращении поставок
"Газпром" прекратил поставки голубого топлива по трубопроводу во Францию
"Газпром" прекратил поставки голубого топлива по трубопроводу во Францию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Франция больше не будет получать российский газ по трубопроводу в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией".

Соответствующее заявление сделал Оператор французской газотранспортной сети GRTgaz, передает AFP.

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Отмечается, что Франция получает из РФ около 17% своего газа, который поставляется по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах.

По большей части импортируемое голубое топливо поступало по трубопроводу, через единственную точку соединения с Германией.

"Поставки уже сократились на 60% с начала года, и этот пункт импорта уже работал только на 10% своей мощности "на начало 2022 года", по данным GRTgaz. За два дня предложение упало до нуля", – пишут СМИ.

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Французский оператор не знает, почему поставки сократились так сильно, но отмечает, что это происходит в то время, когда монополист "Газпром" значительно сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток — 1".

Дополняется...

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