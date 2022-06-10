"Газпром" переезжает в Турцию – что задумал монополист

Рассказываем, когда российские компании начнут переезд в Турцию

“Газпром” ищет способ обойти санкции через Турцию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газовый монополист "Газпром" и десятки других представителей большого бизнеса из России в ближайшие месяцы хотят переехать в Турцию и перевезти туда свои штаб-квартиры.

Об этом сообщает турецкое издание Haberturk, ссылаясь на собственные источники.

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"По полученной мной информации, 43 российских компании и олигарха, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле", – отметил журналист Четинер Четин.

Таким образом, предприятия хотят обойти санкции, которые против них ввели США и Евросоюз.

Кризис российских компаний

Россия продолжает свой энергетический экспорт, однако ключевые производители РФ под давлением санкций теряют свои главные рынки сбыта.

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Так, энергетические компании "ЛУКойл", "Газпром" и "Роснефть" вошли в кризис слишком низкой себестоимости производства.

По данным журналистов Financial Times, перенаправление потоков из Азии в Европу требует очень длительного времени.

Поскольку энергетика давно является доминирующим фактором в экономике РФ, сейчас возник вопрос о будущем этой отрасли.

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Следует напомнить, что с российского рынка уже ушли такие ключевые игроки энергетического рынка, как BP, Shell и ExxonMobil.

Естественно, инвестиции прекращаются, покупатели стараются избегать русской нефти. Это чревато российской нефтегазовой отрасли долгосрочным спадом.

"Сегодня" ранее писали, на сколько упали поставки газа из РФ с начала войны, и рассказывали, зачем "Газпром" отключает голубое топливо европейским странам.