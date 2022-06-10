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"Газпром" переїжджає до Туреччини – що задумав монополіст

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 09:45
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Розповідаємо, коли російські компанії почнуть переїзд до Туреччини
"Газпром" шукає спосіб обійти санкції через Туреччину
"Газпром" шукає спосіб обійти санкції через Туреччину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський газовий монополіст "Газпром" і десятки інших представників бізнесу з Росії найближчими місяцями хочуть переїхати до Туреччини і перенести туди свої штаб-квартири.

Про це повідомляє турецьке видання Haberturk із посиланням на власні джерела.

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"За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з "Газпромом", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні", – зазначив журналіст Четінер Четін.

Таким чином підприємства хочуть обійти санкції, які проти них запровадили США та Євросоюз.

Криза російських компаній

Росія продовжує свій енергетичний експорт, однак ключові виробники РФ під тиском санкцій втрачають свої основні ринки збуту.

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Так, енергетичні компанії "Лукойл", "Газпром" та "Роснафта" увійшли в кризу занадто низької собівартості виробництва.

За даними журналістів Financial Times, перенаправлення потоків з Азії до Європи потребує дуже тривалого часу.

Оскільки енергетика давно є домінуючим фактором у економіці РФ, зараз виникло питання про майбутнє цієї галузі.

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Варто нагадати, що з російського ринку вже пішли такі ключові гравці енергетичного ринку, як BP, Shell та ExxonMobil.

Звісно, інвестиції припиняються, покупці намагаються уникати російської нафти. Це загрожує російській нафтогазовій галузі довгостроковим спадом.

"Сьогодні" раніше писали, на скільки впали поставки газу з РФ з початку війни, і розповідали, навіщо "Газпром" відключає блакитне паливо європейським країнам.

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