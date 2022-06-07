Поставки газа из РФ с начала войны упали на 30% – где оступился "Газпром"

Рассказываем, как изменились объемы поставки голубого топлива с начала кровопролитной войны

"Газпром" значительно сократил поставки газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине экспорт российского газа упал почти на 30%.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Отмечается, что по состоянию на начало июня российский монополист Газпром прекратил поставки голубого топлива уже шестерым европейским компаниям, поскольку они отказались оплачивать газ рублями по кремлевской схеме.

В список попали:

Shell Energy (Германия);

Orsted Salg & Service A/S (Дания);

GasTerra B.V. (Нидерланды);

Gasum (Финляндия):

Булгаргаз (Болгария);

PGNiG (Польша).

Объем поставки этим компаниям составил 13% всех поставок в Европу по трубопроводам или 17,5 млрд. куб. м газа в год. Согласно новым данным, за первые пять месяцев 2022 года поставка газа на экспорт составила 61 млрд куб. м, что на 27,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 г.

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Следует учесть, что эти данные только частично учитывают остановку поставки некоторым странам ЕС, поскольку это произошло в основном в последние дни мая.

В 2022 году объем поставок голубого топлива по трубопроводам может упасть до 100 млрд куб м. из 140 млрд. куб.

Зачем Газпром отключает газ?

Некоторые эксперты даже назвали такое странное поведение "самоэмбарго", поскольку монополист фактически сам лишает себя объемов поставок.

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А экономист и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что таким образом Москва пытается влиять на Европу и заставить все больше стран и компаний выполнять свои прихоти по схеме с рублями.

Реальный ущерб эти шаги не нанесут Газпрому, поскольку эти шесть компаний составляли не столь большую долю в его поставках. Реальный удар агрессор испытал бы, если бы прекратились поставки в Германию и Венгрию, которые, в отличие от Польши и Финляндии, потребляют большое количество российского газа.

О том, поведутся ли европейские покупатели на эти махинации России и когда на агрессора подействуют санкции, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, что одна из стран ЕС полностью прекращает все переговоры с Газпромом, и рассказывали, что происходит с акциями кремлевского монополиста на бирже.