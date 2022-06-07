Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Постачання газу з РФ з початку війни впало на 30% – де оступився "Газпром"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 16:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як змінились обсяги постачання блакитного палива з початку кровопролитної війни
"Газпром" значно скоротив постачання газу
"Газпром" значно скоротив постачання газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні експорт російського газу впав майже на 30%.

Про це повідомляє видання Forbes.

Реклама

Зазначається, що станом на початок червня російський монополіст Газпром припинив постачання блакитного палива вже шістьом європейським компаніям, оскільки вони відмовились оплачувати газ рублями, за кремлівською схемою.

До списку потрапили:

  • Shell Energy (Німеччина);
  • Orsted Salg & Service A/S (Данія);
  • GasTerra B.V. (Нідерланди);
  • Gasum (Фінляндія):
  • Булгаргаз (Болгарія);
  • PGNiG (Польща).

Обсяг постачання цим компаніям становив 13% усіх постачань до Європи трубопроводами або 17,5 млрд куб. м газу на рік. Відповідно до нових даних, за перші п’ять місяців 2022 року постачання газу на експорт становило 61 млрд куб. м, що на 27,6% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Реклама

Варто врахувати, що ці дані лише частково враховують зупинку постачання деяким країнам ЄС, оскільки це відбулось здебільшого в останній дні травня.

У 2022 році обсяг поставок блакитного палива трубопроводами може впасти до 100 млрд куб м. зі 140 млрд. куб.

Навіщо Газпром відключає газ?

Деякі експерти навіть назвали таку дивну поведінку "самоембарго", оскільки монополіст фактично сам позбавляє себе обсягів поставок.

Реклама

А економіст та президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що таким чином Москва намагається впливати на Європу і змусити все більше країн і компаній виконувати свої забаганки щодо схеми з рублями.

Реальної шкоди ці кроки не завдадуть Газпрому, оскільки ці шість компаній становили не таку велику частку у його постачаннях. Реального удару агресор зазнав би, якби припинились постачання у Німеччину та Угорщину, які, на відміну від Польщі і Фінляндії, споживають дуже багато російського газу.

Про те, чи поведуться європейські покупці на ці махінації Росії і коли на агресора подіють санкції, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що одна з країн ЄС повністю припиняє усі перемовини з Газпромом, і розповідали, що відбувається з акціями кремлівського монополіста на біржі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти