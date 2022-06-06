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"Газпром" снова терпит неудачу – что происходит с акциями на бирже

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 июня, 14:44
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Рассказываем, что происходит на биржевых торгах с главной российской компанией
"Газпром" неудачно пытается закрепиться на бирже
"Газпром" неудачно пытается закрепиться на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российского монополиста "Газпром" открыли очередной день падением.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов в понедельник, 6 июня.

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С открытия биржи и до 14 часов дня ценные бумаги пережили сильные колебания. Самое большое падение составило около 0,75%, однако к этому моменту оно стабилизировалось до – 0,22%, по сравнению с предыдущим днем.

"Газпром" падает на бирже не первый день, динамика за прошедшую неделю отрицательная и выглядит это таким образом:

Акции "Газпрома" никак не могут закрепиться выше 300 руб
Акции "Газпрома" никак не могут закрепиться выше 300 руб / Фото: скриншот

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Несмотря на периодические скачки, монополисту никак не удается прочно закрепиться выше 300 рублей.

Зачем "Газпром" отключает газ странам ЕС

За последний месяц монополист перекрыл поставки голубого топлива многим европейским компаниям за отказ платить за газ в рублях. Пострадали трейдеры в Нидерландах, Дании, Болгарии, Польше и Германии, Финляндии.

Хотя многие эксперты назвали это странное поведение "самоэмбарго", экономист и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что это просто пиар-ход и попытка надавить на Европу.

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На самом деле все эти отключения не навредят "Газпрому", поскольку не являются его ключевыми клиентами.

"На сегодняшний момент Финляндия, та же Польша, Литва, они могут обойтись без российского газа, поскольку они потребляют его очень мало, а вот Германия и Венгрия – очень много", – говорит эксперт.

Кстати, требование платить за голубое топливо рублями – противозаконное, поскольку нарушает условия действующих контрактов.

О том, поведутся ли европейцы на очередной газовый шантаж Москвы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какая страна ЕС полностью прекращает переговоры с кремлевским монополистом, и рассказывали, кому и чем снова угрожает "Газпром".

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