Часть Донбасса снова со светом: где еще продолжаются ремонтные работы

Энергетики продолжают работу в Донецкой области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня
Энергетики вернули свет для 11 тысяч домов в 15 населенных пунктах Донецкой области. В частности удалось вернуть свет свыше 5 тысячам жителей Покровского района, которые из-за массированных обстрелов более недели были без света.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"Львиная доля работ – в Покровском районе. В том числе на очень сложном из-за постоянных и массированных обстрелов Марьинском направлении. Там энергетикам удалось заживить более 5 тысяч семей, более недели были обесточены из-за непрерывных боевых действий" , – сообщили в компании.
В настоящее время без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области.
Самые сложные направления:
- Славянский;
- Авдеевский;
- Марьинский;
- Торецкий;
- Бахмутский.
Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 440 тыс. семей в почти 300 населенных пунктах Донбасса.
Раньше мы рассказывали, кто помогает энергетикам ДТЭК восстанавливать свет в Донецкой области. Также мы писали, как Украина за счет экспорта своей электроэнергии может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов.