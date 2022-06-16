Работают вместе с ВСУ: как энергетики ДТЭК возвращают свет в Донецкую область

Энергетики ДТЭК вместе с Вооруженными силами Украины вернули свет в 4945 домов, находящихся в зоне боевых действий в Донецкой области.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"В Донецкой области продолжаются постоянные обстрелы, однако энергетики менее чем за сутки смогли возобновить электроснабжение для 5 тысяч семей на Торецком и Бахмутском направлениях, где враг регулярно наносит артиллерийские и ракетные обстрелы", – отмечают в компании.
В настоящее время без электроснабжения остается 321 населенный пункт области. Самые сложные направления:
- Славянский;
- Авдеевский;
- Марьинский;
- Торецкий;
- Бахмутский.
"Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 113 сутки и вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет", – сообщили в ДТЭК.
Что будет с электросетями в Украине после войны?
После победы в войне Украине придется строить заново значительную часть электросетей в разных областях. По словам генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко, большое количество электросетей в зонах боевых действий полностью разрушено и отремонтировать его невозможно.
В дальнейшем в стране планируется оценка повреждений сетей по Украине на предмет того – сколько можно реконструировать, а какие придется строить заново.
"Сегодня" раньше писали, как Украина, за счет экспорта своей электроэнергии может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов.