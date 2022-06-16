Работают вместе с ВСУ: как энергетики ДТЭК возвращают свет в Донецкую область

Рассказываем, какие направления в Донецкой области остаются сложными для энергетиков.

Энергетики работают под обстрелами в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики ДТЭК вместе с Вооруженными силами Украины вернули свет в 4945 домов, находящихся в зоне боевых действий в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"В Донецкой области продолжаются постоянные обстрелы, однако энергетики менее чем за сутки смогли возобновить электроснабжение для 5 тысяч семей на Торецком и Бахмутском направлениях, где враг регулярно наносит артиллерийские и ракетные обстрелы", – отмечают в компании.

В настоящее время без электроснабжения остается 321 населенный пункт области. Самые сложные направления:

Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

"Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 113 сутки и вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет", – сообщили в ДТЭК.

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Что будет с электросетями в Украине после войны?

После победы в войне Украине придется строить заново значительную часть электросетей в разных областях. По словам генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко, большое количество электросетей в зонах боевых действий полностью разрушено и отремонтировать его невозможно.

В дальнейшем в стране планируется оценка повреждений сетей по Украине на предмет того – сколько можно реконструировать, а какие придется строить заново.

"Сегодня" раньше писали, как Украина, за счет экспорта своей электроэнергии может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов.