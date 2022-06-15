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Будут строить заново? Что станет с электросетями в Украине после войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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15 июня, 13:33
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В результате боевых действий значительная часть электросетей критически повреждена и восстановлению не подлежит
После обстрелов часть сетей получила критические повреждения
После обстрелов часть сетей получила критические повреждения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После победы Украины, придется строить заново значительную часть электросетей в разных областях.

Как рассказал генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире национального телемарафона, большое количество электросетей в зонах боевых действий полностью разрушено и отремонтировать их невозможно.

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"Нужно провести полное обследование сетей по стране" , – заявил он.

По словам Фоменко, энергетики компании оперативно производят аварийно-восстановительные работы, чтобы обеспечить украинцев светом. Впоследствии планируется осуществить оценку повреждений сетей по Украине и сколько можно реконструировать, а которые придется строить заново.

Ежедневная работа

С начала полномасштабного вторжения аварийные бригады ДТЭК без перерыва работают, чтобы обеспечить потребителей электроснабжением. Только в Донецкой области ежедневно подключают от 15 до 20 тыс. домохозяйств.

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По предварительным подсчетам, для полного восстановления электросетей на освобожденных от оккупантов территориях Киевской области требуется 1 млрд грн инвестиций. Компания ДТЭК Рината Ахметова уже инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей. Благодаря этому за 45 дней удалось вернуть свет всем 260 тыс. отключенных клиентов.

Ранее мы рассказывали, что благодаря усилиям Вооруженных сил Украины энергетики смогли осуществить ремонты разрушенных российскими оккупантами электросетей. В то же время Украина может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов благодаря экспорту своей электроэнергии.

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